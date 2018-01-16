韓總統加薪了 文在寅年薪620萬台幣

友善列印
旺報

南韓公務員調薪了，南韓總統文在寅薪水較去年多了500萬韓元，年薪2.2479億韓元（約合新台幣620萬元）。

據韓聯社報導，南韓政府人事革新處16日稱，南韓國務會議通過了《公務員報酬和津貼規定》修訂案。根據修訂案，南韓總統年薪增至2.2479億韓元（約合新台幣620萬元），較去年上漲500萬韓元（約合新台幣14萬元）。

根據規定，考慮物價上漲因素和民間工資水準，韓公務員今年的工資總額較去年上調2.6%，但各職級年薪增幅略有差異。南韓國務總理年薪和副總理年薪分別為1.7427億韓元（約合新台幣482萬元）和1.3184億韓元（約合新台幣365萬元），部長級官員年薪為1.2815億韓元（約合354萬元），副部長級官員年薪為1.2445億韓元（約合344萬元）。

報導稱，該國軍人的工資較去年大漲87.8%，二等兵的月薪從去年的16.3萬韓元（約合新台幣4500元）提高至30.61萬韓元（約合新台幣8500元），一等兵從17.64萬韓元（約4900元）提高至33.13萬韓元（約9200元），上等兵從19.5萬韓元（約5400元）提高至36.62萬韓元（約1.01萬元）。南韓國防部曾表示，將逐漸提高義務兵的工資水準，爭取到2022年上調至最低工資標準的50%。

(旺報)

疑有陸官方資助 美警告伊凡卡勿… 新王儲改革 沙國時隔35年又開始…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。