韓總統加薪了 文在寅年薪620萬台幣

2018年01月16日 13:31 旺報 林永富

南韓公務員調薪了，南韓總統文在寅薪水較去年多了500萬韓元，年薪2.2479億韓元（約合新台幣620萬元）。

據韓聯社報導，南韓政府人事革新處16日稱，南韓國務會議通過了《公務員報酬和津貼規定》修訂案。根據修訂案，南韓總統年薪增至2.2479億韓元（約合新台幣620萬元），較去年上漲500萬韓元（約合新台幣14萬元）。

根據規定，考慮物價上漲因素和民間工資水準，韓公務員今年的工資總額較去年上調2.6%，但各職級年薪增幅略有差異。南韓國務總理年薪和副總理年薪分別為1.7427億韓元（約合新台幣482萬元）和1.3184億韓元（約合新台幣365萬元），部長級官員年薪為1.2815億韓元（約合354萬元），副部長級官員年薪為1.2445億韓元（約合344萬元）。

報導稱，該國軍人的工資較去年大漲87.8%，二等兵的月薪從去年的16.3萬韓元（約合新台幣4500元）提高至30.61萬韓元（約合新台幣8500元），一等兵從17.64萬韓元（約4900元）提高至33.13萬韓元（約9200元），上等兵從19.5萬韓元（約5400元）提高至36.62萬韓元（約1.01萬元）。南韓國防部曾表示，將逐漸提高義務兵的工資水準，爭取到2022年上調至最低工資標準的50%。

(旺報)