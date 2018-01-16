伊能靜忍2年首致謝章子怡 曝影后鮮為人知一面

伊能靜透露2年前待產時和章子怡結下的友情。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

伊能靜今(16日)中午首度在微博開腔致謝章子怡，兩人近年來常被網友讚好媽媽，但檯面上少有互動，伊能靜也坦言兩人確實不熟識，但自己2年前在洛杉磯無助待產時，章子怡竟突然送暖，主動問對方需不需要幫忙找醫院，甚至找親友燉湯給伊能靜補身，讓她感恩在心頭。

章子怡2015年底生下一女醒醒，從此自稱為醒醒媽媽，隔年伊能靜也生下一女小米粒，也常在微博自稱為米粒媽，今伊能靜在微博表示，一直很想寫醒醒媽媽的事，但始終沒契機，也自謙「醒醒媽媽的位置和高度，好像不缺我這個遠方朋友的肯定」，並透露自己2年前待產時，意外收到章子怡關心的經過。

伊能靜2年前赴洛杉磯待產，期間和章子怡聯繫上，對方著急問她：「靜姐，你還好嗎？我這裡有特別好的阿姨，醫院也能給你找，你看需要我讓阿姨燉鍋湯給你」，之後屢次發語音訊息持續關心，也真的請阿姨帶了湯跟甜品給伊能靜，讓伊能靜有感而發說：「她做這些沒有人知道，那時她還在工作，她的細心善意，讓當時身心都疲憊敏感的我，感動感激」。

伊能靜透露，之後章子怡常常寄些寶寶的東西分享給她，也常在她朋友圈發文下點讚，可愛又率真的性情讓她印象深刻，兩人沒直接見過，唯一的關聯是章子怡是秦昊的同學，伊能靜坦言自己在交友方面十分害羞，卻被章子怡的熱情感染，近日，章子怡所主演電影《無問西東》上映，伊能靜便發文幫忙宣傳，說：「她依然那麼好，好到像我在戲院初看她，如此驚艷，眼裡的倔強和對世界的了然，一點沒有改變」。

(中時電子報)

伊能靜感謝章子怡當年的熱情與關懷。（圖／取自伊能靜微博）
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