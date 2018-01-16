全台最酸城市 基隆蟬聯20年「酸雨王」

2018年01月16日 13:20 中時 張穎齊

根據中央氣象局統計，基隆市自1997年起至今，連續受到酸雨危害，雨水酸鹼度PH值全都小於5，平均值為4.5，蟬聯20年全台之冠。（謝立功提供）

國民黨基隆市長初選參選人謝立功（右二）認為，東北季風加上協和電廠及汽機車排放廢氣，都是導致基隆酸雨嚴重的問題。（張穎齊翻攝）

根據中央氣象局統計，基隆市自1997年起至今，連續受到酸雨危害，雨水酸鹼度PH值全都小於5，平均值為4.5，蟬聯20年全台之冠，對此，國民黨基隆市長初選參選人謝立功指出，東北季風加上協和電廠及汽機車排放廢氣，導致基隆酸雨嚴重，市府卻沒有任何防治措施，根本是「毒害人民健康！」

謝立功表示，酸雨的危害不容忽視，諸多研究顯示，酸雨對自然生態、建築物及人體健康都具有危害性，甚至會引發呼吸系統等問題，例如哮喘、乾咳、頭痛、和眼睛、鼻子、喉嚨及皮膚的過敏。另外，酸雨中常含有金屬元素，近來被認為與老年癡呆症的疾病有關。然而基隆民眾卻在無警覺的情況下，經歷長達20年的危害。

謝立功指出，基隆的酸雨汙染源一部分來自協和火力發電廠以及汽機車廢氣排放量，加上基隆的地形，每當冬季東北季風來襲，酸雨的問題就更加嚴重，使得基隆的建物更容易壞掉，同時加速金屬的鏽蝕，海大的學生約半年就要換一次機車排氣管。

「市民的健康任人宰割嗎？」謝痛批，市府不能對酸雨問題避而不談，境外空汙和多雨的氣候無法改變，但針對協和電廠問題市政府是否能替市民站出來發聲，不能因為政黨因素就噤聲。

他舉例，高雄的興達電廠因中南部空汙嚴重，即將提前除役且在2018年改用天然氣。反觀基隆的協和電廠，運作至今已達40年，原訂2016年除役，日前台電宣布必須延役至2019年，3、4號機則訂在2024年除役，為何南北電廠差異甚大？希望市府更有擔當一點，站在市民面前替基隆爭取應有的權益。

對此，環保局長賴煥紘表示，台灣20年以來都有針對酸雨進行研究，但其中成因複雜，比較可能的原因是從國外飄來的汙染物，並透過東北季風的「長程傳輸」，而基隆又是台首當其衝的縣市，會再和專家學者討論防制措施。

「酸雨和空汙的直接關係並不明顯。」賴煥紘說，基隆雖然酸雨最嚴重，但空氣品質則是西部縣市中最好，並舉例陽明山鞍部的氣象站檢測到的酸雨值就相當高，而台中有發電廠造成嚴重空汙，但酸雨問題很小，所以兩者的關係並不是太大。

(中時)