新王儲改革 沙國時隔35年又開始放電影

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旺報

1980年代初禁止全國境內上映電影，沙烏地阿拉伯在新王儲上來後力行改革，禁令解除，該國在35年之後再度播放電影。

上周末開始上映兒童故事片，但是在一座臨時影院裡上映的。至於永久性影院，去年12月11日該國才決定修建，最快也要等到今年三月才能落成。

1980年代，在保守力量的施壓下，沙國社會不鼓勵公眾娛樂，禁止男性和女性在公眾場合混雜。

現在沙國32歲的王儲穆罕默德·本·薩勒曼開始主導改革，娛樂方面放鬆限制，經濟領域政府也實行寬鬆政策，減少對石油的依賴。

目前推行的改革已部分見效：一年來，音樂會、喜劇演出已經開禁，女性司機也可以合法上路了。但電影上映前要進行審查，以確保與沙國的道德價值觀吻合。

沙國當局正在大興土木，修建各種文化設施，在紅海城市吉達就修建了文化會堂，配有放映機、紅地毯和爆米花機。

在此之前，沙國人若想娛樂，得去鄰近的巴林、阿聯酋等國去消費。現在通過改革，沙國政府也希望把國民們花在旅行上的錢收回來。

沙國政府預計：到2030年之前，全國將落成300家影院，建有2000塊銀幕。電影業將為沙國經濟貢獻240億美元GDP，創造3萬個就業機會。

中東和全球影院公司也瞄向沙國市場，它們對占沙國人口70%的年輕人的消費能力，尤其看好。

(旺報)

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