習川16日再度通話 聚焦兩國第2輪高層對話及北韓局勢

2018年01月16日 13:38 旺報 徐維遠

大陸國家主席習近平16日與美國總統川普再度通話。習近平說，中美要保持高層級交往，充分發揮4個高層級對話機制作用並適時舉辦第二輪對話，並提到朝鮮半島形勢出現積極變化，各方應該共同努力把來之不易的緩和勢頭延續下去，為重啟對話談判創造條件。

大陸央視客戶端16日報導稱，習近平當日應約與川普通電話。習近平指出，過去的一年，中美關係總體保持穩定並取得重要進展，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民利益，也是國際社會共同期待。

習近平提到，雙方要保持高層及各層級交往，充分發揮4個高層級對話機制作用並適時舉辦第二輪對話。

提到中美經貿，習近平稱，中美經貿合作給兩國人民帶來許多實實在在的利益，雙方應該採取建設性方式，通過對彼此開放市場、做大合作蛋糕，妥善解決雙方關切的經貿問題。

習近平還說，雙方要相向而行、相互尊重、聚焦合作，以建設性方式處理敏感問題，尊重彼此核心利益和重大關切，維護中美關係健康穩定發展勢頭。

針對當前朝鮮半島局勢，習近平指出，朝鮮半島形勢出現一些積極變化，各方應該共同努力把來之不易的緩和勢頭延續下去，為重啟對話談判創造條件。實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島和平穩定符合各方共同利益，維護國際社會在這個問題上的團結十分重要；中方願繼續同包括美方在內的國際社會一道，密切溝通、相互信任、相互尊重、加強合作，推動朝鮮半島問題朝著妥善解決的方向不斷取得進展。

川普表示，美方高度重視對華關係和美中合作，願同中方一道，加強高層及各層級交往，拓展務實領域合作，處理好兩國經貿中的問題，推動雙邊關係取得更大發展；美方重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續加強同中方的溝通協調。

(旺報)