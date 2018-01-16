小天后驚爆秘婚 「感覺到了」澳洲嫁雷神索爾弟

2018年01月16日 13:19 中時電子報 吳品瑤

「樂壇浪女」麥莉曾與「雷神索爾弟」連恩漢斯沃(Liam Hemsworth)，各自在紅塵繞了一圈才知舊愛最美，2015年底兩人復合，不僅小天后個性成熟收斂不少，小倆口這回重回彼此懷抱也低調許多，看得出來很珍惜失而復得的感情，也因此好事近的傳聞不斷，最近麥莉飛去男友老家澳洲度假，適逢連恩的生日，爆出已在當地秘密結婚，成為好萊塢新春大喜事。

麥莉與蓮恩曾在2012年訂婚，然當年恐怕是太年輕沉不住氣，隔年分手收場，直到2015年又舊情復燃，跌破粉絲眼鏡，而破鏡重圓至今2年多，小倆口愛的穩定，已經是可以坦然帶回家見家人的關係，據澳洲媒體《Now to Love》報導，在當地度假中的兩人，其實已趁新年假期在當地的拜倫灣(Byron Bay)秘密完成婚姻大事，消息人士透露，一來剛好適逢連恩的28歲生日，二來該地正是小倆口舊情復燃的地方，具有特殊意義，關鍵是「感覺到了」，穩定交往的麥莉跟蓮恩真正認知到不能沒有彼此，因此決定讓情人關係升級。

這起好萊塢新春大喜事引爆討論潮，然當事人麥莉與蓮恩目前對外都尚未做出回應，倒是美國專職闢謠的八卦網站《Gossip Cop》先跳出來，指出小倆口還沒完婚，此行只是一般的渡假而已，而麥莉手上引人注目的戒指，訂婚戒而不是結婚戒。

(中時電子報)