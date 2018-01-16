情侶吵架趕男友出去 為引他回來女竟縱火燒衣櫃

2018年01月16日 13:27 中時電子報 孫曜樟

中國深圳一對情侶日前因感情出現問題發生爭吵，劉女強勢趕男友出家門，男友也不低頭遲遲未歸，此時反而是女方開始擔心了，為吸引男友回家，她竟在家中衣櫃放火並拍照發文給男友，不料，男友沒等到，火勢卻愈燒愈旺險將屋子全燒了。

劉燒衣櫃未能引回男友，卻險些把整間屋子都燒了。(圖／擷自看看新聞)

深圳福強派出所值班室日前接到報警，指水圍村某棟樓突然冒出大量濃煙，據陸媒看看新聞報導，福強派出所和水圍村消防隊獲報迅速趕到現場並把火勢撲滅。隨後警員經詢問發現，這次火警起因竟是因為一對情侶吵架所引起。

警方表示，水圍村有一名劉姓女子和男朋友因感情問題發生爭吵，隨後女方把男朋友趕出家門，男朋友遲遲未歸後，劉女為了將男朋友吸引回家，於是就在家裡的衣櫃放火，還拍攝了相關的照片發給男朋友，希望他能回來找她認錯。

結果男朋友還是沒回來，火卻是越燒越旺，於是劉女開始感到害怕並嘗試滅火，但都無法把火舌撲滅，於是她竟產生一了百了的念頭，任由火勢延燒，所幸，附近的鄰居見到火光和濃煙竄出後，迅速通知房東並報警，才未使災害擴大。

火勢撲滅後，劉女被帶回派出所原還對縱火的一事不在意，認為這是發生在她家裡的事情，反而在意的是她與男朋友的感情可不可以挽回，直到她被刑事拘留以後，才知道事情的嚴重性。

(中時電子報)