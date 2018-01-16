春節第2波加班機今開放訂位 遠東航空加開50個離島航班

遠航目前正推會員好禮雙重送。（業者提供）

友善列印
工商

遠東航空為服務往返離島之旅客，春節連續假期除原有既定航班之外，另外再加開50個航班協助疏運往返離島的旅客，台北往返馬公增加6個航班，提供978個座位數，高雄往返馬公新增20個航班，提供1,958個座位數，台北往返金門共計新增24個航班，提供3,912個座位數，總計提供近七千個座位，望能緩解離島居民返鄉一票難求的狀況。

春節連假加班機將於1/16（二）18：00至20：00對外開放訂位，除了遠東航空官網與訂位中心同步開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。提醒旅客必須於期限內完成開票，以免逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。

春節期間因搭機旅客較多，遠航提醒大家提早到機場櫃檯報到，以免報到劃位、行李托運、安檢人數較多耽誤寶貴的時間。

遠東航空為了回饋旅客特別推出「會員大募集 好禮雙重送」的活動，第一重，即日起至2018/4/15止加入遠東航空會員，月月抽出福州、廈門免費來回機票，共有15個名額；第二重，即日起至2018/07/15止，凡會員搭乘遠東航空國際線或兩岸航線航班，搭乘同一航線達五次(含)以上，即可免費獲得該航線來回機票一張，機會難得。

(工商)

全台最酸城市 基隆蟬聯20年「酸… 中華郵政去年獲利106億 年終最高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。