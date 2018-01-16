春節第2波加班機今開放訂位 遠東航空加開50個離島航班

2018年01月16日 13:41 工商 張佩芬

遠東航空為服務往返離島之旅客，春節連續假期除原有既定航班之外，另外再加開50個航班協助疏運往返離島的旅客，台北往返馬公增加6個航班，提供978個座位數，高雄往返馬公新增20個航班，提供1,958個座位數，台北往返金門共計新增24個航班，提供3,912個座位數，總計提供近七千個座位，望能緩解離島居民返鄉一票難求的狀況。

春節連假加班機將於1/16（二）18：00至20：00對外開放訂位，除了遠東航空官網與訂位中心同步開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。提醒旅客必須於期限內完成開票，以免逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。

春節期間因搭機旅客較多，遠航提醒大家提早到機場櫃檯報到，以免報到劃位、行李托運、安檢人數較多耽誤寶貴的時間。

遠東航空為了回饋旅客特別推出「會員大募集 好禮雙重送」的活動，第一重，即日起至2018/4/15止加入遠東航空會員，月月抽出福州、廈門免費來回機票，共有15個名額；第二重，即日起至2018/07/15止，凡會員搭乘遠東航空國際線或兩岸航線航班，搭乘同一航線達五次(含)以上，即可免費獲得該航線來回機票一張，機會難得。

(工商)