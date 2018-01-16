欠繳6.5萬汽機車燃料費 土地遭查封

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法務部行政執行署台北分署，針對欠繳汽機車燃料費，自1月3日起至16日止強力執行，徵起金額516萬8664元。

行政執行署針對汽機車欠繳燃料費、牌照稅案，經統計截至去年12月31日止，台北分署轄區有未繳案總計1萬9126人、4萬2535件，欠費總額為4374萬8565元。

台北分署表示，被列管的全國50大欠費戶台北分署轄內有8名，名下有車輛卻累積欠費，金額在15萬元至90萬元間，台北分署自3日起發動一波強力執行，由執行官率同書記官、執行員偕同移送機關人員至現場查封車輛、不動產。

台北分署指出，曾姓義務人欠繳6萬5000元，執行人員本月5日到新北市新店區北新路3段現場查封曾的土地，曾某隨後繳清稅費；謝姓義務人欠費4萬元，執行人員10日到新北市新店區檳榔路查封並拖回謝名下2016年份三菱汽車一部。

此外，新店區某駕駛訓練班經執行後繳清欠稅費23萬元；2家遊覽車運輸業公司也繳清20萬元稅費，還有某工程公司也因此到分署辦分期付款，當場開立足額124萬元支票表示願意繳費。

台北分署今天上午針對一名翁姓義務人欠繳燃料費及稅款14萬元一案發動執行，執行人員在台北市吉林路查封翁所有的土地建物，若翁仍不繳納，不動產近日就會拍賣。

(中時)

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