宣傳花博！林佳龍要走遍625里

台中市長林佳龍一步一腳印宣傳花博，盼這份光榮與認同，就從認識花博開始。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍在臉書發文「走遍625里，讓台中花博的美遍地開花！」（盧金足翻攝）

2018台中世界花傳年底即將登場，市府推出625里宣傳花博行程，引起熱烈回響，市長林佳龍在臉書貼文表示，不知不覺竟跑了14區、約250個里，希望藉由花博加深地方對台中的認同感，會繼續身體力行，讓台中成為光榮偉大的城市。

台中市今年即將舉行世界花卉博覽會，除了展現花卉、園藝等「有形的美」，也融入對自然生態尊重友善的價值，發掘台灣人欣賞美、創造美的能力。

「走遍625里，讓台中花博的美遍地開花！」林佳龍在臉書貼文指出，台中花博是花卉界的奧林匹克，去年中開始，市府推出625里宣傳花博行程，團隊笑稱是「跟著龍哥走遍625里」，每天像在移動辦公室，在行程之間不間斷忙碌，不知不覺竟已跑了14區、約250個里。

林佳龍說，花博的影響不會隨著展期結束，如同許多市民期待的，要藉機讓地方硬體建設更完善，創造加深對台中的認同感，為所居住的城市感到光榮，這份光榮與認同，就從認識花博開始。

林佳龍在臉書的發文，獲得不少網友肯定，「花博讓世界看見台中，加油」、「市長用心走訪台中各里，好棒啊~加油」、「用腳展誠意，加油！讚」、「讓全市街道、綠園道種滿花花都市！」留言肯定市府走訪各地宣傳花博的努力，期待讓台中成為花園城市。

台中花博展期自今年11月3日至明年4月24日，規劃后里(后里馬場及后里森林園區)、外埔、豐原(葫蘆墩公園)三大園區，分別發展生態保育、精緻農業及環境營造，呼應生態(Green)、生產(Nature)及生活(People)的「三生」核心理念，建立綠色共生、自然共享及人文共好的概念，一起「聆聽花開的聲音」。

(中時)

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