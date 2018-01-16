汪小菲省錢買經濟艙機票 竟遭海關扣留2夜

2018年01月16日 13:50 中時電子報 蔡曉婷

汪小菲不認為小時候苦，喊話這階段就該開心活著。（圖／取自汪小菲微博）

張蘭與汪小菲母子情深。（圖／中時資料照片）

36歲汪小菲8年前和女星大S結婚，育有一女一子，今(16日)凌晨他在微博分享身為俏江南創始人的母親張蘭寫給他的一封家書，內容說到汪小菲才高一時，張蘭便狠下心將兒子送到法國讀書，之後她發現兒子為了省下生活費，在當地過了不少苦日子，還曾因買了張經濟艙機票，遭海關扣留2天2夜。

張蘭本月12日對兒子汪小菲發了一封家書，說到兒子從小就沒辜負張蘭的期望，前陣子汪小菲被目擊在雨中送一名問路的奶奶到車站，更讓張蘭驕傲，並細數汪小菲從小在課業、體育成績方面都很優秀，人緣也好，使張蘭無論多忙都會抽空參加兒子的家長會，直言：「因為我的兒子是那麼讓我自豪！」

汪小菲高一時，張蘭便決定將兒子送到法國留學，某年張蘭去探望兒子，發現汪小菲竟住在一間10平米不到的地下室，只為節省開銷，房間狹小又冷又潮濕，汪小菲因此膝蓋紅腫，令張蘭十分心疼，未料汪小菲竟體貼說：「沒關係，就是個子長的太快了」，張蘭頓時感到有點後悔，自責：「我無數次的問自己，這麼小把你送出國，讓你承受這份苦，是否是正確的選擇」。

但為了培養汪小菲勤勞、節儉個性，張蘭仍咬著牙不給兒子增加生活費，「後來即使家裡富裕了，你（汪小菲）也從沒因此過於驕傲」。張蘭回憶說，有年汪小菲為省錢，從德國回巴黎時買了張經濟艙機票，卻遭海關無故扣押，等到張蘭請外交部的朋友相救，兒子被拘禁2天2夜，使她十分愧疚，也讓汪小菲決心回家鄉創業。

正值年初，張蘭向汪小菲隔空喊話，為兒子的如今擁有的一切感到幸福、驕傲，汪小菲也回應說：「小時苦還真不覺得。現在這階段就應該孝順父母，愛老婆，教育好孩子，善待朋友，每天開心的活著」。

(中時電子報)