美大學拒陸基金會贊助 陸媒：近乎歇斯底里的保護主義

2018年01月16日 13:54 中時 楊家鑫

美國德州大學奧斯汀分校上周拒絕了由大陸全國政協副主席董建華創立的「中美交流基金會」成為其贊助方，理由是防止中共的統戰活動，避免學術自由及觀念交流受到限制。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，各國保持維護國家安全的底線思維是必要的，但美國表現出來的是「強迫症」一般的警覺，是一種近乎歇斯底里的保護主義。

美國《華盛頓郵報》日前報導稱，因擔心中方干涉學術自由，美國德州大學奧斯汀分校上周拒絕了「中美交流基金會」成為其贊助方，未來更永久拒絕任何捐款。該基金會由大陸全國政協副主席、香港前特首董建華創立。

對此，大陸《環球時報》16日發表社評「美國大學給中國人上『政治掛帥』課」指出，如果中國對境內數量龐大的美國基金會都抱以像美國人對待「中美交流基金會」的同樣警惕，那麼它們大概在中國全都得閒得去公園遛鳥了。

社評稱，美國「國會與行政當局中國委員會」去年底召開了主題為「中國伸展長臂輸出特色威權主義」的聽證會，被稱為「吹響了反擊中共意識形態入侵美國的號角」。美國敲中國正在「滲透」及「和平演變」西方國家的警鐘，如今像談論人工智慧一樣時髦。

此前位於美國密蘇里州的倫納德伍德堡陸軍基地拆除了5個中國企業海康威視生產的監視器，稱移除它們純粹是為了消除「公眾負面疑慮」。1月，美國政府分別攪黃了阿里巴巴及華為與美國公司的大宗商業合同，理由都是維護國家安全。

社評稱，「大概很多中國人現在真相信了，美國人的心眼比我們小得多」，那是個很「政治掛帥」、「警惕性極高」的國家。

社評強調，各國保持維護國家安全的底線思維是必要的，但按照美國、澳洲等近來表現出的強迫症一般的警覺，國家間交往即使不停止，也至少要萎縮一大半。這是一種近乎歇斯底里的保護主義。

(中時)