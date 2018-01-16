波灣危機再起？ 阿聯指控客機遭卡達戰機攔截

2018年01月16日 13:54 中時電子報 蔡萱

繼去年卡達的斷交風波後，卡達被切斷與周圍國家的陸海空交通，猶如阿拉伯半島上的孤島。波斯灣的緊張情勢近月來仍持續升高，上周才傳出阿拉伯聯合大公國的戰機接近卡達的領空。阿拉伯聯合大公國周一指控卡達戰機竟然攔截阿聯的民用飛機。不過卡達事後否認了這項指控。

據《CNN》報導，卡達和阿拉伯聯合大公國以及其他四個阿拉伯國家自6月斷交後，緊張的關係已經持續數個月，這次再傳卡達出動戰機攔截平民百姓搭乘的客機恐讓情勢升溫。國營的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）15日指出，一架正常飛往巴林麥納瑪（Manama）的民用客機被卡達戰機升空攔截。

阿拉伯聯合大公國民航總局（General Civil Aviation Authority）表示：「這架飛機是在一條已知航道上定期飛行，符合所有必要、國際認可的批准和許可」，並稱阿聯的空中交通面臨這種威脅，並將採取一切必要法律措施來確保民用航空的安全保障。

巴林外交部稱遭攔截的其中一架民用飛機事阿聯酋航空編號837的班機，但沒有透露另一架飛機所屬的航空公司。據飛機追蹤網站顯示，阿聯酋航空837班機當天比預定時間晚一小時降落，但稍早該航班晚一小時起飛。

巴林外交部也稱卡達對民用航班所做出的敵意舉動再進來越來越頻繁，已經威脅到了平民百姓的生命安全。

卡達外交部發言人Lolwah Alkhater對此在推特上表示，這完全是項虛假的消息。卡達幾天前才向聯合國反映阿拉伯聯合大公國的戰機頻頻侵入卡達的領空。

卡達自6月面臨前所未見的斷交風波，一夕之間遭到周邊5個阿拉伯國家以支持恐怖主義為由斷交，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、埃及和葉門，這些國家切斷了與卡達的陸海空交通，讓卡達一度陷入物資困境，這幾個國家多次提出條件，表示有意恢復建交，但嚴格的條件讓雙方都遲遲沒有進展。

(中時電子報)