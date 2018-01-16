微塑膠量有多大 一個泳池就有約78.8萬個！

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綠色和平基金會去年底調查基隆、高屏沿海微塑膠分佈情況，發現許多小於0.5公分線狀、粒狀或片狀的「微塑膠」，推估若以奧運標準泳池體積計算，1個泳池就有78萬8千個微塑膠！綠色和平計劃今年增加其他點位打撈，逐步補齊台灣海域塑膠污染數據。

綠色和平指出，他們於去年11月，自基隆出海打撈微塑膠，同年12月則由台南二仁溪出海處一路往南至小琉球外海，共計打撈18個樣位，以2節船速的船走1分鐘換算，約莫水體1297.8公升中含有409個微塑膠，以奧運標準泳池容積2500公噸換算，大約1個泳池內就有78萬8千個微塑膠。

綠色和平表示，此次打撈上的微塑膠中，硬質塑膠和塑膠片佔比最多；硬質塑膠又包含聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等，且由於微塑膠和浮微生物體積、重量相似，會隨著季風或洋流聚集在一起，海洋生物誤食微塑膠的機會也相對增加。

綠色和平比對過去淨灘成果，海灘上前5名的垃圾分別為寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、塑膠袋及手搖飲料杯，民眾生活常用的塑膠製品，衝擊到食安與海洋生態系統，他們未來也將持續追蹤微塑膠分布密度、熱點等資料、監測污染變化和程度，再推動政府擴大源頭減量及制定後端防治計畫。

助打撈工作的海湧工作室副執行長郭芙則建議，設置線上台灣海域微塑膠分布資訊，讓公民、科學家、專家都可以共同監測與督促政府改善塑化污染，歡迎相關單位與研究機關一起投入資源，也鼓勵民眾從日常生活中改變使用習習慣，減少對塑膠製品的依賴。

(中時)

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