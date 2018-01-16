桃園驚險追逐戰 贓車疊上警車衝進稻田

2018年01月16日 14:23 中時 葉臻

桃園市警局保安警察大隊16日凌晨4點多，在中壢區區巡邏時發現由45歲劉姓男子駕駛的贓車，雙方展開追逐戰，一路飆速到八德區廣興路新興路口，最後雙雙衝進稻田呈現交疊狀，車上2名嫌犯也雙雙被逮，依竊盜、毀損和妨害公務罪嫌移送法辦。

警方指出，保大員警在中壢區中原大學巡邏時發現一台可疑車輛，不但從小路竄出，還加速逃逸，查詢車牌後發現是失竊車輛，立刻加速追查，對方也不示弱，雙方展開追逐戰，贓車時速不但超過100公里，還一路衝到八德區廣興路新興路口，最後因為贓車急剎，2車醫前一後衝進路邊稻田，雙雙呈交疊狀。

車上員警莊俊育立刻下車進行破窗，手還因此受傷，送醫後所幸沒有大礙，駕車的45歲劉姓男子和坐在副駕駛座的39歲高姓男子也雙雙被逮，警方指出，劉、高兩人前科累累，背有毒品、竊盜、槍砲等前科，這次贓車和車牌也是分別偷來，慣竊手法熟練，16日訊後也將兩人依照竊盜、毀損和妨害公務罪嫌移送法辦。

桃園保大近期十分不平靜，據傳是因為新上任的大隊長作風與過去不同，不但勒令不准開槍，也不能追車，但績效標準卻調高，引起基層不滿，桃園保大去年底發生2起開槍事件，1次還連開7槍，把追緝車輛打車蜂窩，所幸都沒有人受傷，警方嚴密防範消息走漏，但仍接連發生危險事件，也讓人替警員安危捏了一把冷汗。

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(中時)