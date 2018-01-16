天河購入自動清掃設備 機械化保潔度將達85％

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旺報

廣州天河清潔人員整理大街小巷的畫面將越來越少，上千台機械清潔設備走向街頭。天河區委區政府主要負責人13日表示，今年天河區將投入近2億元（人民幣，下同），採購800多台環衛保潔工具，超過7公尺寬的道路，將實現清潔機械化。

為加速廣州現代化、國際化，天河區主幹道試行自動化機器，逐步代替人力保潔，並計畫今年投入1.8億元，採購800台各類自動化清掃機器，擬於3至5年間，實現城市保潔機械自動化。

目前天河區已有400多台機械化清掃設備在主幹道「工作」，已實現全覆蓋；而本次採購的清掃設備，主要針對內街內巷清潔，天河城管局總工程師胡昌峰表示，每個街道會配1台灑水車、1台洗掃一體車、1台掃路車。

除了各種「掃街機器」，馬路中央護欄和地面口香糖，也有特定的機器負責。胡昌峰說：「除了護欄由高壓清洗圓盤負責 ，地面口香糖也有專職的口香糖清潔機。目前口香糖清潔機天河區已有2台，未來計畫添購2、30台。」

胡昌峰表示，今年天河區機械化保潔程度要達到85%，超過7公尺寬的道路保潔將全部覆蓋機械化。

針對機械設備引入後清潔人員的去留，胡昌峰回應，目前引進的設備並非完全採用人工智慧。它們仍需人力操作，平均1台需要1.3個人；因此未來將引導工人轉崗，「從掃地變成開掃地機器」。

(旺報)

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