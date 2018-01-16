江啟臣：要以APEC經驗重現逢甲商圈風華

立委江啟臣（右二）今天參加逢甲觀光夜市管理委員會大會暨尾牙活動，向攤商表示，如當選台中市長，將以自己APEC經貿交流國際經驗，活絡觀光商機。（盧金足翻攝）

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立委江啟臣16日到西屯區向台中市逢商觀光夜市攤商宣示，未來若主掌市政，將全力改善經濟結構，讓台中經濟再啟程，並利用自己APEC經貿交流國際經驗，以「開放台中」的核心概念，全方位打開兩岸、港澳、日韓、東南亞觀光大門，要從根本面做起，做到讓國內市民有錢，國際旅客有人，以逢甲商圈擁有優秀健全的吸引力，自然能再現觀光榮景。

江啟臣今天參加逢甲觀光夜市管理委員會大會暨尾牙活動時表示，近日走訪各大市場，大家都反應希望生意更好做，經濟民生才是民眾最關心的事情，有客源，攤商才有好生意。

逢甲夜市是台中知名商圈，國內外觀光客眾多，近年來卻受國內景氣不佳、觀光客衰退等複合因素衝擊，人潮雖然仍舊眾多，但成長卻不若以往，周邊原本興盛的旅館業也遭逢住宿率的挑戰，攤商向江啟臣反映，希望無論是中央或者市府在觀光政策，以及提昇經濟民生，都要有更積極的作為。

江啟臣強調，要提振經濟民生，中央與地方觀光方向要更明確，逢甲商圈機能完整，豐富多元，食衣住行一應俱全，很多風行全國的特色小食都是從逢甲商圈風行全國，本身體質良好

，目前遭遇的經營挑戰，根本原因還是外部經濟與觀光大環境，包括低薪影響整體消費意願，外來觀光客吸引成效有限導致客源下降等因素。

「逢甲商圈對台灣、對台中都是很重要的商圈！」江啟臣說逢甲觀光夜市每年有上百億產值，吸引上千萬人次觀光客，不希望看到業績滑落，大家都希望看到業績年年成長，他向全場攤商掛保證「需要我做任何事，一定全力以赴」，也祝福攤商2018一路發。

(中時)

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