劍湖山AR驚嚇列車 好膽嘜走

2018年01月16日 14:29 中時 許素惠

劍湖山世界驚嚇列車上有許多僵屍、狼人等，很恐怖。（許素惠攝）

劍湖山世界驚嚇列車啟動，可怕的人獸全出籠。（許素惠攝）

劍湖山遊樂世界推出春節新遊具，由美國好萊塢特效團隊，與2017年創新商務獎最佳技術創新金獎得主獨角獸娛樂團隊，耗時兩年共同打造AR驚嚇列車，內有8項「驚」典場景，讓遊客體驗全程「顫」票，驚嚇指數破表，好膽嘜走。

該列車上午啟動，雲林縣府文化處觀光行銷科長蔣明新、古坑鄉長黃意玲都率先體驗，稱讚劍湖山年年推陳出新，每每令遊客驚喜。

以AR與全息投影技術結合，裸眼時沈浸互動於半獸人攻擊列車的實境虛擬影像（實境擴增AR）中，列車上並設有8項驚典場景，加上帶著詭異笑容的小丑列車長，全程的聲、光中融合殭屍人、狼人、電鋸男等驚嚇互動，十分恐怖。

劍湖山總經理尤義賢指出，遊客可以在驚嚇列車站台與小丑列車長拍照，也可以和三五好友登上驚嚇號列車享受360度全景付費攝影服務，還能補充驚嚇能量飲、驅魔神水及多項療愈系文創紀念品。

為慶祝AR驚嚇列車通車啟程，園區1月17日至2月28日特別祭出全程「顫」票699元，2月14日以前早鳥入園，再送列車限定的驚嚇餐。

協理施樂萍表示，配合驚嚇列車推出多項購票優惠，1月壽星購票時出示本人身分證，只要100元；另外辛苦的義勇消防人員，1月2日至2月14日，憑識別證正本本人，需搭配不限票種一人現場，購票可享100元優惠；即日起至12月底，購票時出示低收入戶或中低收入戶證明文件，則享門票350元優惠。

(中時)