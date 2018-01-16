擔心雲端機密大放送 美F35戰機夥伴好不安

2018年01月16日 14:39 中時電子報 楊幼蘭

為了確保機密資料不外洩，土耳其軍方說，將建立未來F-35戰機與土耳其空軍主要電腦網路間的安全連線。

事實上， 據《動力》（The Drive）網15日報導，由於華府表示，對土耳其與俄羅斯愈走愈近感到擔心，許多採購美國F-35戰機的國家也憂心忡忡，顧慮主要數據傳輸裝置的安全。

據《防務新聞》（Defense News）先前報導，負責軍事採購的土耳其國防工業署（Undersecretariat for Defense Industries，SSM）要求各方在2018年2月底前，為F35與土國空軍系統建立連線，並讓系統間安全分享機密資料提出競標案。

一位匿名消息人士指出，土耳其這麼做，是要在置身F35聯合戰機系統內的狀況下，盡量爭取自主設計軟體的空間。

目前看來，土耳其的目標在於盡量掌控存取F-35戰機的資訊，並改善空軍在各地分享資訊的能力，而這對刺探軍情尤其重要。在不同的網路間迅速分享資訊，可以讓F-35戰機駕駛在執行任務時，大大提高對戰場的掌握力，並讓指揮官能更有效地規劃下一場任務。

然而，令人擔心的是，沒有資訊過濾裝置，F-35的雲端大腦「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS）可能會自動把敏感資訊送往美國、聯合戰機專案中的其他夥伴，或是飛機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

除了技術人員可以下載資料，以簡化飛機維修的相關流程外，這涵蓋路線圖，潛在威脅與危險地點等相關資訊的信息後勤資訊系統，也可以讓駕駛員下載全盤任務資料。

許多參與聯合攻擊戰機專案的國家愈來愈擔心，在上傳或下載資料包時， 資訊最後可能留存在系統的主伺服器內，也可能遭網路攻擊。因此，如今義大利和挪威在美國佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）共同設置了軟體實驗室，研發安全過濾裝置，以防止任何人擅自存取資料。此外，澳洲也對自設這類防火牆表達了興趣。

另外更令人擔心的，就是美國可能用ALIS，進行空前的出口管制，讓洛馬遵循美國政府的方向，不讓某個國家進行重要的F-35軟體升級，或甚至在必要的狀況下，遠端干擾戰機的作戰能力。

無論對土耳其，或是對其他想要解決資訊分享與主權問題的國家來說，最大的問題，就在於他們日常操作F-35戰機時，仍擺脫不了ALIS。至今唯有以色列獲得洛馬同意，得以在F-35戰機上安裝自行開發的軟體，而得以獨立透過雲端網路操作戰機。

(中時電子報)