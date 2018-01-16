影》前球王喬帥回來了 直落三完美復出

2018年01月16日 14:46 中時電子報 林宋以情

一個月前不能確定是否能在澳網復出，前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，16日澳網男單首輪以俐落6比1、6比2、6比4，直落三擊敗美國楊恩(Donald Young)，朝生涯第7座澳網冠軍邁開第1步。

拿下勝利那一刻，大會第14種子「喬帥」激動手指天，並更蹲下拍了拍瑪格麗特寇特(Margaret Court Arena)球場，隨後起身一一向四面觀眾表示謝意。

6度在此封王，喬帥說，「沒有比休息6個月，從這裡復出更棒的事。」跟瑞士好手瓦林卡相同，這是他自去年溫網後，睽違6個月首度於正式比賽亮相，他不過比瓦林卡多打了一場庫揚（Kooyong）表演賽。

A man of many words, @DjokerNole has a chat to the crowd after his first round win.#AusOpen pic.twitter.com/Kgp1WD4S3b — #AusOpen (@AustralianOpen) 2018年1月16日

前兩盤打得輕鬆寫意，不過「喬帥」到了迎接勝利的第3盤末段小有曲折，浪費了5個賽末點都沒拿下，第10局才穩穩保住發球局。

喬柯維奇有感而發，「1個月前，我還不確定我能否重返澳網，能夠回來感覺真棒。」喬帥對自己狀況也相當滿意，發球動作也做出些微調整，「我打了場完美的網球，就像我從未停止過，我很樂在其中。」

(中時電子報)