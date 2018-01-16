蔡英文：台灣希望能協助美國在經濟有新景象

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蔡英文總統今天接見美國外賓表示，目前是台美兩國在經濟面臨變革的時候，政府需要做出很困難的決定，美國政府相當支持台灣，當美國經濟政策在面臨轉折期之時，台灣也希望能夠盡一己之力協助美國，我們也會繼續推動稅改、修訂公司法，以吸引更多的外國投資者。

蔡英文今天上午接見「美台商業協會」訪問團時表示，此行來訪，正好是台美兩國在經濟上各自面臨許多變革的時候。在這樣的時間點，政府經常需要做出很多的決定，有的時候需要智慧、有的時候需要勇氣，這些都是很困難的決定。

她說，我們一直關注美國川普政府的經濟策略，例如稅改、放寬法規，以及在貿易、投資方面的政策。長期以來，美國政府相當支持台灣，而當美國經濟政策在面臨轉折期之時，台灣也希望能夠盡一己之力協助美國，讓美國在經濟上能有新的景象。

蔡英文強調，去年台灣參加「選擇美國投資論壇」所組成的隊伍，是有史以來最大。在那之後，也有許多台灣企業表達在美國投資的意願。台灣正藉由「5+2產業創新計畫」以及「新南向政策」，推動產業和經濟格局的轉型，創造許多可以和美國企業合作的機會。

過去一年來，台灣的GDP成長、就業率，以及股市的表現都超越預期。「最重要的，在新創、綠能，以及國防等產業上的新投資，也逐漸創造優質的工作機會。」

她說，台灣政府也持續關注外商公司的需求，尤其新創公司的投資者，不斷倡議外國人才的法規限制應加以鬆綁。去年11月政府制定《外國專業人才延攬及僱用法》，這部法律不但放寬簽證跟居留的法規，也讓外籍家庭在臺灣的生活更有保障。

今年也會繼續推動稅改、修訂《公司法》，讓我們的市場能夠吸引更多的外國投資者。展望今年，她相信能聽到更多提升台美經濟貿易關係的好消息。

(工商)

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