無故取消行程又乾等3小時 郵輪客轟：惡夢之旅！

2018年01月16日 15:03 中時 張穎齊

旅客投訴歌詩達郵輪幸運號，在深夜11時許，還在用救生艇來接駁船上的旅客，讓人等了3個多小時還沒好，十分傻眼。（翻攝自歌詩達郵輪好朋友）

歌詩達郵輪寄給旅客的致歉信函。（翻攝自歌詩達郵輪好朋友）

花錢活受罪！歌詩達郵輪幸運號12日從基隆港出發，承載著2000多名旅客，進行「日本沖繩、石垣島、宮古島」5天4夜遊，怎料卻遭到旅客投訴，無故取消宮古島行程，反而在石垣島從1天變待2天，且還用速度相當緩慢的救生艇來接駁上島，令旅客氣炸，直呼「簡直是場惡夢！」

「以後不會再搭歌詩達郵輪！」1名女性旅客表示，當時快到石垣島時，船務人員居然不是用當地正常的接駁船來接他們登島，反而是用郵輪船上的救生艇來載客，且明明有6艘救生艇卻只用4艘，光等接駁就3個多小時，不懂這到底是「整人之旅」嗎？

其他旅客還說，上島後竟然只看到很多紅綠燈，結果過了1個小時又被叫回上船，花了那麼多錢來玩，原本以為是輕鬆的旅程，結果竟是場惡夢，原本要去的宮古島也沒去，且明明天氣很好，船方卻說「風浪很大」而取消，卻讓他們在石垣島從1天待2天，使得有客人還在自己行李上貼著「豪華排隊號」。

「真的是氣死人！」旅客抱怨，當時氣到想「罷船」，但船方則馬上賠償他們每人50元美金，勸服他們別抗議，但其實這50元也只是拿去買船上的東西，並沒有退旅費，要求船方立即出面說明，「為何不能去宮古島？」更直言「歌詩達這樣子做，下個月的『新浪漫號』又有誰還敢搭！」

(14:54 新增內文)對此，歌詩達郵輪16日發出新聞稿澄清，由於受到惡劣天氣影響，郵輪停靠宮古島計畫取消，而停留在石垣島附近海域，也是因為海象天候不佳，為考量全體乘客安全，已在15日向每位乘客提供50元美金的船上消費金，作為所有旅客即時慰問補償，造成不便深表歉意，並更會虛心檢討，除謹慎檢視所有安排細節之外，未來更會仔細聆聽消費者心聲，期望提供優質的郵輪體驗。

(中時)