小王酒後巷口叫喊老婆名字 老公憤持菜刀砍人

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中時

丁姓男子發現妻子竟與謝姓男同事交往多年，他同意兩人分手給予原諒，但謝男竟心有不甘，數度酒後到住處附近騷擾，他某日在凌晨1時許到巷口叫囂，大喊丁妻姓名，丁男憤而持菜刀連砍謝男頭部2刀。台中地院依殺人未遂罪嫌，判處徒刑1年10月、緩刑4年，200小時義務勞務。

判決書指出，40歲丁男發現謝姓同事竟與林姓妻子多往搞曖昧，他同意兩人分手原諒妻子，謝男心有不甘三不五時到中市大肚區住處附近騷擾，丁男不堪其擾。謝男在106年8月間凌晨1時許到巷口叫囂大喊林女姓名，丁男火氣上升，憤而到廚房拿菜刀衝出去朝謝男頭部猛砍2刀，謝男倒地多處擦傷。

丁男行兇後仍留現場，等警方到場，主動向員警坦承因感情問題而持菜刀砍傷謝男，警方緊急將謝男送醫治療。丁男指稱，謝男當時酒後跑來找他老婆，老婆不在家，他竟然凌晨在巷口大喊老婆名字，叫囂騷擾了3、4小時之久，他火氣上升、情緒失控才持菜刀砍人，但是他只是要教訓謝男，並無殺害之意。

台中地院法官審酌丁男長期不堪其擾，身心俱疲、情緒失控持刀殺人，但下手仍知節制，考量犯行原因及環境足以同情，且在刑案未發覺前自首，並與謝男調解，而依殺人未遂判處徒刑1年10月、緩刑4年，附帶提供200小時義務勞務。全案仍可上訴。

(中時)

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