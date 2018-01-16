MLB》怪力男、海賊王掰掰 那些年被交易的MVP們…

前國聯MVP麥卡勤（左）、史坦頓在今年冬天都遭到交易。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

年度MVP應該是所有球隊夢寐以求的戰力，成為季後交易籌碼的情況並不常見，本世紀原本僅有遊騎兵在2004年將羅瑞格茲（Alex Rodriguez）交易給洋基，豈料這個冬天連添兩例，在馬林魚將「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）換給洋基後，海盜招牌麥卡勤（Andrew McCutchen）也投入了巨人懷抱。

MVP麥卡勤 不做海盜改當巨人

大聯盟官網整理出歷來贏得MVP之後、4年之內被交易的球星，近30年來共計5人。就結果來看，送走這些MVP的母隊並不算虧，馬林魚、海盜的粉絲也許不必悲觀。

洋基前球星A-Rod。(美聯社資料照)

★A-Rod

遊騎兵與A-Rod簽下的破紀錄10年2億5200萬美元合約才走完3年，趁著他在2003年獲得美聯MVP，行情正好，交易給「邪惡帝國」洋基。

遊騎兵藉此瘦身，不過換來的最大咖為索利安諾（Alfonso Soriano），兩年表現只能算是中規中矩。

A-Rod轉戰洋基後，2007年底還搞過一次「脫逃」再重新續約的把戲。洋基時期他又贏得兩座MVP，也兩度拿下美聯全壘打王。

小葛瑞菲當年雖被交易至紅人，水手還是在球場外替他建了銅像。(美聯社資料照)

★小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）

水手看板球星小葛瑞菲是1997年美聯MVP，1999年球季結束後，合約只剩1年的他要求交易，水手最後用他和紅人換了4名球員。

從結果來看，水手送走小葛並不虧，換來的卡麥隆（Mike Cameron）不論攻守都成功頂上小葛留下的中外野位置。小葛則僅在2000年表現亮眼，接著4季因傷平均僅出賽79場，在他效力的9年期間，紅人從沒打進過季後賽。

★「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）

韓德森在1990年榮膺美聯MVP，帶領運動家贏得美聯冠軍，但3年後運動家風光不再，例行賽吞下94敗，在731大限前把盜帥交易至藍鳥，換來包括首輪選秀右投卡塞（Steve Karsay）。

當年已經34歲的韓德森，轉戰藍鳥除了22次盜壘維持水準，打擊率竟然跌了1成多。不過那年藍鳥靠喬卡特（Joe Carter）的再見全壘打贏得世界大賽冠軍，韓德森就是壘上的跑者，隨後他又回頭與運動家續約。

★米契爾（Kevin Mitchell）

米契爾在1989年贏得國聯MVP，1991年底被巨人交易到水手。巨人換來兩名投手，其中史威夫特（Bill Swift）隔年自責分率2.08為國聯最佳，也在賽揚獎票選高居榜眼。

至於米契爾改當水手後，1992年因傷僅出賽99場、敲出9轟，也被水手交易出去。直到1998年結束大聯盟生涯，米契爾不曾再有單季百場出賽。

★坎塞科（Jose Canseco）

1988年美聯MVP坎塞科，因為母隊運動家想省錢並強化投手陣容的情況下，在1992年8月底把他交易給遊騎兵，換來後援投手羅素（Jeff Russell）、先發投手韋特（Bobby Witt）與外野手席耶拉（Ruben Sierra），都算替運動家加分。

坎塞科去了遊騎兵兩年多，出賽193場敲45轟，最令人印象深刻的一幕，則是在警戒區接球時，被球打到頭彈出牆外，成為最難堪的全壘打。這位古巴重炮1998年還在藍鳥敲出46轟，可惜後來因為禁藥蒙塵，只剩不甘寂寞的大嘴亂放炮。

(中時電子報)

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