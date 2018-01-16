美國海軍欲達355艘規模 無人艦艇成關鍵

2018年01月16日 15:34 中時電子報 喻華德

美國海軍2016年公布將艦隊總數提高至355艘，據Military.com網12日報導，海軍作戰部長李察遜（John Richardson）上將表示，無人系統可能是達成355艘艦艇總數的關鍵。

勞斯萊斯代表介紹無人軍艦設計方案

考量服役：勞斯萊斯的完全無人軍艦概念，可在海上值勤100天而無需返港整補。並能使用艦艉的小型飛行甲板發射和回收無人直昇機。

去年九月，勞斯萊斯發表60公尺無人海軍艦艇計畫，概念圖中無人軍艦外觀有閃亮的條紋，軍艦四周由四軸無人飛行器所環繞。

在上週於美國首府華盛頓哥倫比亞特區所舉行的海軍水面艦協會年度座談會上，勞斯萊斯展示了與去年九月不同版本的概念圖，外觀如同海軍軍艦，飛行甲板上停放諾格公司的MQ-8「火力斥侯兵」無人直昇機。

當海軍在追求無人水面載具（USV），如德士隆的「通用無人水面載具」（Common Unmanned Surface Vehicle, CUSV），適用於包含維護港口安全及掃雷任務，勞斯萊斯的無人軍艦概念的「尺寸」屬於另一種類別。

勞斯萊斯海事活動高階主管（naval campaigns lead）桑福德（Davis Sanford）說：「我認為當船到這麼大時，就稱為艦艇（ship，相對於vehicle，中文載具）」。

桑福德向Military.com表示，除了作為提供火力斥候兵起降的平臺之外，目前無人船艦可用於不對稱作戰、水雷反制或裝備運輸。

此設計使用電力驅動，動力4MW，配備發電機級太陽能板作為備用電源。桑福德稱該船可以全自主在海上航行100日。

無人船艦的概念產生了一個問題，亦即「無人船艦是否可計入海軍規劃355艘艦艇總數」。

海軍高層已經對無人船艦技術表達極大的興趣，但對在廣泛的範圍內無人系統是否能整合至艦隊仍不清楚（remain vague）。

在2017年5月一項海軍作戰部長李察遜上將勾勒海軍未來艦隊願景的文件中，陳述「毋庸置疑無人系統必須成為未來艦隊的一部份」。

「當此類系統整合自主及機器學習時，可提供更大的優勢為」。此外這些平臺必須價格負擔得起，以採購足夠多的數量，並聯網以擴張美國海軍在關鍵區域的存在。

上週四，海軍新任武獲主官格伍茨（James "Hondo" Geurts）稱，答案仍不清楚。

格伍茨告訴記者：「我沒有無人船艦是否計入總數的細節」。「我會說對於無人系統，無論是在空中，在水面或水下，我認為對海軍其擁有巨大的潛力。我們如何討論艦隊數，我並不確定…，我認為無人系統擁有快速增加我們擁有的能力的潛力，不論是現有的船艦還是增加到355艘船」。

桑福德說，勞斯萊斯的概念可能可以在2025或2030年開發完成供採購。而世界在此之前就會快速進步，而現今戰時尚未有管理無人船艦作戰的國際規範（international regulations），這表示無人船艦不能進入國際海域。

他說，也有其它考量：勞斯萊斯仍然在決定如何防止無人船艦遭竄改，預防有人登船並試圖控制或竄改船艦。

但軍方已經對採購此種科技展現興趣，不論海軍是否將其算入擴張艦隊規模的數量中。

去年9月，國防部戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office）釋出一份稱為「領主（Overlord）：無人水面載具的專案」的意見徵求書（draft solicitation），要求可一次執行90天的任務，以19節或更高的航速涵蓋至少4,500海里。

桑福德說：「那是有點較小的部分，對於我們現在位於何處，我們希望以我們的設計、概念、科技所希望前往的方向」。

(中時電子報)