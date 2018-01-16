過期2年還在賣！黑心龍蝦流入台南外燴餐廳

2018年01月16日 15:23 中時 曹婷婷

台南市佳里區浚美商行及浚仁實業有限公司遭台南市政府衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心、內政部警政署保安警察第七總隊查獲售出「冷凍蟹腳肉」、「冷凍比目魚」、「小龍蝦」等逾期2年食品給台南市7家外燴業者，經追查已全數用罄而無存貨，黑心商品早已被吃下肚。

台南市政府衛生局指出，1月11日會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心、內政部警政署保安警察第七總隊至佳里區「浚美商行」及「浚仁實業有限公司」稽查，於該公司產品分裝場所及冷凍倉儲查獲「冷凍蟹腳肉」、「冷凍比目魚」、「起司達人乳酪絲」、「雪之戀水晶皮」、「冷凍牛角貝柱」、「小龍蝦」、「生凍海蝦仁」等逾期產品共1614公斤，並於現場立即封存。

另，於該公司分裝場所查獲「海蝦仁」、「沙蝦仁」、「草蝦仁」等未標示有效日期之問題產品，合計588公斤，現場責付業者保管。

衛生局指出，業者吳姓夫妻檔經營海鮮批發業10多年，2人坦承因倉儲管理不善，造成冷凍海鮮食品逾期，於是將逾期食品解凍、分裝及重新標註有效期限，販售給不知情下游業者。

衛生局強調，逾有效日期食品，依食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定：「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列」，如經查證食品業者貯存販售逾有效日期原料或產品屬實，將依同法第44條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

(中時)