改造獨島級2號艦 南韓也想買F-35B戰機

美國陸戰隊F-35B戰機，成為日韓新年強化戰力的選擇之一。（圖/美國陸戰隊）

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中時電子報

據美國國家利益網（National Interest）報導，隨著美軍胡蜂號兩棲突襲登陸艦（USS Wasp ,LHD 1）抵達佐世保港（Sasebo），讓能垂直起降的F-35B戰機（F-35 Lightning II）又一次成為戰機新焦點。繼日本考慮添購F-35B後，內部消息指出，南韓國防部也打算強化，正在打造的獨島級（Dokdo-class）2號軍艦馬羅島號（ROKS Marado）結構，並向美方採購小數量的F-35B戰機，成為新型艦載機戰力，用以守護沿海與北韓可能的海空威脅。

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F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

南韓新型獨島級兩棲攻擊艦，於日前與美軍共同進行演習。（圖/美軍DVIDS系統）

作為南韓海軍新型的兩棲攻擊艦，獨島級同名1號艦已於2007年投入服役，標準排水量為14,300 噸、採用柴油動力引擎。最快時速可達23節、最大巡弋範圍則為1萬海浬，可搭載15架直升機、艦上官兵可容納720名海軍陸戰隊。但投入服役至今，獨島號軍艦卻傳出船身多處問題，包含雷達、艦載機、發電機、船艦防護力等，都讓這艘新軍艦倍受外界質疑。並見到鄰居日本，已擁有出雲號（JS Izumo）、日向號（JDS Hyuga）、伊勢號（JDS Ise）和加賀號（JS Kaga）四艘護衛艦，南韓也加快腳步打造二號艦，最快將於2020年能下水。

(中時電子報)

文章來源：South Korea May Turn Its Assault Ships into F-35 Armed Aircraft Carriers

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