冷鋒催葉紅 台東落羽松正美

2018年01月16日 15:35 中時 黃力勉

初鹿加油站對面的落羽松一片火紅，吸引許多遊客拍照。（黃力勉攝）

接連幾天的低溫，讓台東少數的落羽松綠葉轉紅，火紅的落羽松充滿異國風情，也吸引許多民眾拍照留念。台東的落羽松不多，僅在卑南鄉初鹿加油站對面的農地上，或初鹿牧場裡等地點可以欣賞。

初鹿加油站對面的農地上，近來都停滿許多欣賞落羽松的車輛，民眾攘往熙來，穿梭在落羽松之間拍照取景，照片宛如在國外，讓許多人趨之若鶩，現場車輛大排長龍，好不熱鬧。

原本整棵綠的落羽松，在跨年前逐漸轉紅，近幾天的低溫讓落羽松紅得更徹底，農地上約30棵落羽松成林，漫步其中就像置身在歐洲，充滿異國風情。

卑南鄉民代表廖忠聖表示，據了解地主都開放民眾拍照，因為農地因為是開放空間，所以民眾可以自由進出。這幾天溫度低，所以落羽松就很快轉紅，留連拍照的民眾也比去年多很多。

而初鹿牧場的生態池附近，也有種植8棵落羽松，在寒流的催促下也由綠轉紅，種植已經10多年的落羽松，與生態池搭配風景絕美，是初鹿牧場的祕境。

牧場表示，落羽松紅葉時間長，賞落羽松正是時候，月底時牧場的富士櫻花也將開，落羽松搭配櫻花美景，更是充滿異國風情，春節期間預計還有櫻花開，民眾進到牧場都能賞櫻。

(中時)