好找工作又常出國！南部人專屬的「貴族學校」

2018年01月16日 15:39 中時電子報 莊楚雯

雖說教育資源大多集中在北部，許多人考試的最終目標就是要到台北讀書。但其實南部也有教學資源不錯的學校。位在高雄的「文藻外語大學」，對於外語有興趣、目標往國外發展的人，心目中的志願之一。日前有網友在PTT發文，詢問「文藻也算是貴族學校嗎」，引起網友多方面的討論。

這名網友在《批踢踢實業坊》表示，身邊朋友是念文藻畢業，家庭狀況都滿不錯，且畢業後的工作也不會太差！像是回家接公司的、當口譯、國外業務、秘書、空姐等。但原PO也說「聽朋友說在語文教學跟要求是真的滿嚴格的」這樣看下來，文藻也算是所貴族學校嗎？

結果，不少南部網友指出文藻的學生在語言能力跟素質真的有差。以前五專部是真的厲害才能進去，連能考上雄女的都跑去念、班上前三名也去讀文藻，就算是現在的會考，也是很多A+的人選擇念文藻；還有網友舉例，親戚讀文藻，之後嫁給有錢的老外、畢業後就去美國發展、感覺不是在國外就是常出國。

但也有網友表示，文藻自從基測變會考之後，文藻五專的整體新生素質有在下降，但五專學生的家境普遍不錯，四技、二技部的學生就很多是背學貸的；五專部和大學完全是兩個檔次，確實有錢人不少但也不是全部學生家庭都不錯；念五專都比較強...，不過文藻有菁英班，五專+二技PR要很高才能上；貴族的部分五專比較像，大學部有些人會覺得落差大甚至互吵，但在四技二專統測中也是前段了。

(中時電子報)