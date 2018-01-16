結核菌導致腦膜炎不緊急治療 恐成植物人

2018年01月16日 16:19 中時 翁聖勳

蔡姓婦人(左)對於自己能撿回一條命，比喻為重生，說到激動處不禁眼淚奪眶而出。（大林慈濟醫院提供）

蔡姓婦人寫下感謝卡對救回她一命的陳金城醫師表達感謝。（大林慈濟醫院提供）

結核菌作怪險成植物人！家住臺南巿58歲蔡姓婦人，去年台東旅遊回家後開始發高燒、昏睡，不僅四處求診無效，幾天後人更陷入昏迷，家人趕緊送醫檢查，卻未見病情好轉，輾轉送往嘉義大林慈濟醫院治療後，意識才逐漸恢復。

蔡姓婦人說，去年外出旅遊回家後，覺得好像感冒、發燒、全身倦怠、昏睡，跑了幾間診所、醫院，所得到的回應都說是流感，因此自己不以為意。直到有天上完廁所回到床上昏睡，先生叫都叫不醒，覺得不對勁才趕緊請救護車將自己送往鄰近醫院，幾次轉院送到大林慈濟由副院長陳金城及醫療團隊經過詳細檢查，才查出是結核菌腦膜炎併發水腦症，緊急將腦積水引流出體外後，情況才慢慢好轉。

陳金城說，蔡婦到院時已呈現植物人狀態，不改善腦部積水將成為永久植物人。經由核磁造影更看出患者脊髓液滲透到腦部，造成腦壓高導致意識不清、昏迷，明顯判斷為水腦症；跟家屬溝通後先將腦積水引流出體外，降低腦壓對腦部造成的傷害。術後，蔡婦意識慢慢清楚恢復，連肢體反應也進步許多。

陳金城指出，結核菌是全身性感染，不只發生在肺部，也常與脊椎結合，與腦結合機率較低，過去常發生於小孩身上，在台灣，成人好發程度這麼嚴重不常見。他呼籲，輕微腦炎、腦膜炎跟感冒症狀相似，若有意識不清或全身倦怠都要盡速就醫，以免延誤治療。

(中時)