電影《縮小人生》特映會贈票活動

2018年01月16日 15:53 中時電子報 中時電子報

《縮小人生》（圖／取材自派拉蒙影片 粉絲專頁臉書）

縮小人生 Downsizing

保羅薩夫拉內克（麥特戴蒙 飾）老早就對縮小人生感興趣，他在奧瑪哈冷凍牛排公司當職能治療師的薪水入不敷出，無法實現老婆奧黛莉（克莉絲汀薇格 飾）夢想中的生活。這對中產階級夫妻沒有孩子，年約40歲，正歷經人生撞牆期。十年前，挪威科學家約根奧斯布朗森博士（羅夫拉斯加德 飾）及其團隊想出解決人口過剩的方法，亦即細胞微型化，又稱縮小手術，他們的目標是用200年的時間，說服全球6成人口自願縮小為5吋，以免人類滅絕，但縮小手術光憑如此遠大的使命並無法說服太多人去做。

保羅和奧黛莉在同學會遇見老朋友戴夫（傑森蘇戴西斯 飾），頓時發現縮小人生的其他好處，戴夫過著令保羅眼紅的富豪生活：戴夫和老婆卡洛只有5吋高，在完美的享樂園社區住豪宅吃美食，保羅決定親自去那個社區看一看—全球最高檔的縮小社區。這段旅程令保羅夫婦瞠目結舌，存款10萬美元在一般世界什麼都買不起，在那裡卻可以換算成1,250萬美元，一輩子不用愁，況且縮小手術已經有10年歷史，問題都克服了。只不過，做了縮小手術，身體質量和體積會變成目前的0.0364％，不可以還原，不料縮小人生似乎沒有保羅想像那麼美好，術後一年，他離婚了，孤單一人，做電話客服維生，還有一個吵人的鄰居。他鄰居是來自賽爾維亞的花花公子杜森默克維克（克里斯多夫華茲 飾），以及他的生意夥伴康拉德（尤杜基爾 飾），他們打亂保羅千篇一律的生活，慫恿他嘗試燈紅酒綠的派對人生，因此遇見杜森的幫傭，亦即越南難民陳玉蘭（周洪 飾），她遭到越南政府強迫縮小，後來流亡國外，保羅透過她看到了縮小世界的另一面—玉蘭和其他貧窮移民所居住的廉租公寓，從而明白他原本無法想像的愛，以及他從未想過的觀點。

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(中時電子報)