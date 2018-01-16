F奶辣妹嘆：高潮後走到盡頭 重大宣布讓粉絲驚呆

2018年01月16日 15:59 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

人氣網紅偽娘「大奶酥」日前才因為寒流時穿清涼薄紗登上武嶺，大露F奶傲人上圍，成功吸引眾多眼球，近日又PO出黑色深V「童貞殺」照，不但一路露到肚臍、人魚線，上圍甚至隱約激凸，不過發文更讓粉絲驚呆，她宣布「女裝生涯就像一齣戲，有高潮也有迭起，當然也有下映的那一刻。」

大奶酥因為喜歡以火辣女裝示人，擁有大批粉絲，她說「往後女裝頻率會逐漸減少，畢竟女裝無法養活自己，經過那麼多次的新聞報導，我的知名度已不亞於明星，但天下沒有不散的筵席，老本也有花光的一天，該穿的、該突破的、想嘗試的，我都做到了」。

大奶酥宣布「將封車頭燈」。(翻攝自Chun Ang Chen臉書)

大奶酥自稱穿「童貞殺」。(翻攝自Chun Ang Chen臉書)

大奶酥感嘆「其實酸民並不可怕，因為沒一個敢在我面前說我怎樣，只能像個小孬孬躲在電腦後面，雖然網路上很多人攻擊我，但現實中認同我的也不在少數」。

她並預告自己的變裝之旅已經差不多走到了盡頭，等她整理好照片，會打成網誌與大家分享。粉絲們則紛紛表達不捨，替她加油打氣，留言「大酥萬歲」、「期待你的男裝」、「做自己最快樂」。

(中時電子報)