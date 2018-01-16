射擊》3408人報名只有60人繳費 入會比率1.8％

2018年01月16日 15:50 中時電子報 黃邱倫

國體法去年9月20日上路，教育部體育署主動架設網站幫各單項協會代收會員，射擊協會在去年12月20日截止報名後共有3408人加入，但最後只有60人繳交會費，入會比率僅有1.8%，等於有3308人是幽靈人口。對此射擊協會理事長陳士魁表示，不意外，早有心理準備。

體育署的代收會員作法引起不少單項協會的反彈，尤其是沒有審查機制導致出現可以重複登記報名，甚至連去世的人也可以被人拿來利用報名，即便截止後還爆發5個協會有超過3000人的地址是在同一個地方，但體育署堅稱這不算是人頭會員，還說只要完成繳費就算是會員。

如今體育署這句話遭到射擊協會狠狠打臉，那些3000個人頭會員根本就沒有人繳費，甚至還有不少原本登記加入協會的人也打了退堂鼓，導致最終僅有60人繳費(會費3000元、常年會費6000元，總計9000元)，成為射擊協會新增的個人會員。

陳士魁表示，射擊協會原本只有團體會員，全國各校或是地方只要有成立射擊隊都是協會當然團體會員，個人會員是在體育署要求下新增的，這次新增的60人有54人在期限內繳交會費，6人是在過了期限才繳費，因此這6人無法在協會改選的時候具有投票資格。

陳士魁說，協會將在近期內召開會員審查大會，確認團體與個人會員名單，團體會員的會費只象徵性的收100元，預定農曆年後一周，大約是2月24日進行改選。

(中時電子報)