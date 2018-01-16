佛心來著！哈利波特外傳《佛地魔》YouTube免費看

《哈利波特》外傳電影《佛地魔：傳人的起源》，近日開放免費在YouTube平台放映。(翻攝自Voldemort: Origins of the Heir臉書)

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中時電子報

由JK羅琳同名小說改編拍攝、全球最知名系列電影之一的《哈利波特》，早在2011年推出最後一集，然魔法世界不死，原作者、片商仍持續拓展其世界觀，推出新作、舞台劇甚至電影《怪獸與他的產地》，而粉絲不捨的心情也化為實際能量，竟集資成功推出外傳電影《佛地魔：傳人的起源》，更好康的是，這部片能夠免費在網路上收看！

《哈利波特》系列電影終結已7年之久，然影迷卻對魔法世界念念不忘，因而於2016年在募資平台Kickstarte發起活動，最終成功以1.5萬歐元(約54萬台幣)成本拍攝了外傳電影《佛地魔：傳人的起源》，在《哈利波特》原作者與版權片商華納兄弟的授權同意下，全片已在YouTube頻道放映，上架3天已突破600萬觀影人次，若換算成在一般影院上映，票房已輕鬆突破10億大關。

顧名思義，《佛地魔：傳人的起源》是以「不能說出名字的人」佛地魔為主體，據ETtoday星光雲》報導，全片成本雖不高，然其服裝、道具、細節甚至畫面風格都承繼了《哈利波特》系列電影的氛圍，事實上擁有《哈利波特》系列電影版權的片商「華納兄弟」，一度不同意外傳的拍攝，因此提告，但最終在製片人鍥而不捨的努力下，與片商、原作者JK羅琳協商成功，而放行拍攝的條件是此片必須以非營利的方式推出，也因此影迷才得以窺見在主線故事中較無著墨的關於佛地魔本身的故事，也更加添《哈利波特》故事的立體性與完整性。

(中時電子報)

《佛地魔：傳人的起源》

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