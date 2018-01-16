南非賴索托發現910克拉鑽石 拍價可達12億

賴索托發現1枚910克拉的無瑕鑽，達到910克拉，也就是182公克重。(圖/路透社)

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中時電子報

位在南非之內的「國中國」賴索托(Kingdom of Lesotho)，境內的萊森鑽石礦場（Letseng），是世界上最大的鑽石產區，當地掘到1枚高爾夫球一般大的無瑕鑽石原石，拍賣價可望突破4000萬美元(新台幣12億)。

德國之聲(DW)報導，萊森鑽石礦場的經營者寶石鑽石公司營運長克里夫．艾爾菲克(Clifford Elphick)週一表示，這枚原石是鑽石級別裡最高，極為罕有的D色石，可稱「卓越品質」，而且總重達到910克拉，應該是有史以來前5名的大鑽石。

礦業分析師 班·．戴維斯（Ben Davis）在研究報告中向投資者推測，這枚無瑕鑽大部分都可以保留，拍賣價可能高達4000萬美元（新台幣12億），此說一出，立刻使該公司的股票大漲。

寶石鑽石公司在2006年收購了萊森礦場，很快就為這家公司帶來驚人的收益，先前就曾掘到603克拉的「賴索托承諾」(Lesotho Promise)，切成了26枚鑽石。

有史以來發現過最大的鑽石原石，是1905年在南非的第一礦場(Premier Mine)發現的3106克拉的卡利南鑽石(Cullinan)，它後來被切割成105顆鑽石，包括530克拉的偉大非洲之星(Great Star of Africa,)，被安裝在英國王室權杖上，現收藏於倫敦塔當中。

而本世紀目前發現最大的鑽石，是2015年在波札納共和國(Republic of Botswana)發現的萊塞迪·拉羅納（Lesedi La Rona），是波札納當地語「我們的光芒」， 達到1,111克拉，於2017年9月，以5300萬美元(新台幣15億)的價格拍賣成交。

格外諷刺的是，與鑽石交易的天文金額相比，賴索托是貧窮的小國，全境被南非包圍，人口大約200萬人口，超過40％的人口生生活在貧困線以下，每天收入不足1.25美元(新台幣37元)，人平均壽命不足35歲，還是全球愛滋病最嚴重的地方。

(中時電子報)

文章來源：Giant 910-carat diamond found in Lesotho

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