2018年01月16日 16:16 中時 盧金足

警方查獲417株大麻經乾燥後大約6公斤，市價高達800萬元，暴利驚人。（盧金足攝）

涉及種植大麻的劉、蘇2嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。（盧金足攝）

大麻乾燥後，非法毒品如流入市面將造成荼毒危害。（盧金足攝）

透天厝種大麻，3個月收成搶暴利惹「麻」煩

中部打擊犯罪中心破獲劉姓犯嫌為首大麻製毒工廠！警方掌握劉嫌與共犯蘇嫌在彰化縣員林市住宅區，尋覓兩處透天厝，佯裝一般民眾承租，暗中栽種大麻製造毒品，劉男擁有豐富栽種大麻技術，並與有意投資的金主合作，建立大麻工廠，獲利後再依約定分贓，警方一舉查緝毒犯落網，警方估計417株大麻能乾燥6公斤大麻，以市價1公克1000到1200元，價值高達800萬元，毒害力驚人。

彰化地檢署、刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊、台中市警察局第二分局、太平分局、彰化縣警察局員林分局15日下午5點50分在彰化縣員林市查獲35歲劉嫌、30歲蘇嫌在透天厝種植大麻。

刑事警察局偵六大隊一隊隊長廖劭晃表示，2016年偵辦一起大麻工廠案件，發現劉姓男子擁有豐富的栽種大麻技術，並與有意投資的金主合作，建立大麻工廠，獲利後再依約定分贓，刑事警察局與台中市府警察局第二分局及太平分局共同組成專案小組深入追查，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

警方經近半年跟監蒐證，掌握劉嫌與共犯蘇嫌在彰化縣員林市住宅區，以1棟1萬5000元的月租金，租下兩間透天厝，暗中栽種大麻製造毒品，而且為防外識破，房子內部用黑布遮住，無法見出裡面動態，也避免有如薄荷和九層塔味道的大麻葉味道散逸。

警方15日出動30餘名幹員，在彰化縣兵分兩路，現場查獲劉嫌及蘇嫌等2名犯嫌到案，查扣有大麻植株417株、成品乾燥大麻花616.8公克及高壓鈉燈、高壓鈉燈安定器、定時器、溼度與溫度計、電風扇、剪刀、開花劑等栽種工具。

警方指出，1株大麻約種植3個月可以開花結 果，以大麻1公克市價1000到1200元估計，7到8株大麻可以乾燥成100公克，以其417株大麻經乾燥後大約6公斤，市價高達800萬元，暴利在前，不怕惹「麻」煩，劉嫌則供稱未銷售到夜店等管道。

警方表示，劉嫌沒有毒品前科，從2016年9月開始種植，但向警方供稱，以前都沒有種成功，只有這次才種起來，大麻種子是在網路購買，利用扦插方式種植，從網路學習種植，全案於警詢後，將劉、蘇2嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

(中時)