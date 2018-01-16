執行署扣產追燃料稅 遊覽車業者吐苦水怪陸客不來

2018年01月16日 16:14 中時電子報 孫曜樟

行政執行署從107年1月3日起再針對欠繳汽、機車燃料稅的車主；祭出強制查扣房產、車輛手段，其中一名積欠百萬稅款的遊覽車業者，見執行官前來查封財產，大吐口水說自己不是惡意不繳費，而是近1年多大陸團客減少，整體旅遊市場不景氣，導致公司營運嚴重受到打擊，希望政 府能提出振興國內旅遊的方案，讓遊覽車業者能趕快結束寒冬。

行政執行署士林分署表示，首波於1月16日全面就滯欠燃料費義務人，祭出強制執行手段，執行人員今日上午同步至義務人戶籍址、 通訊址及工作地現場執行，要義務人繳清欠費及罰鍰，並告 知如果仍不繳納，將積極進行後續各項扣押存款、薪資及查封車輛、動產、不動產等執行行為，絕不縱容。

首波行動即查封不動產74筆、車輛7部，其中有5部是43人坐的大型遊覽車，經營遊覽車旅遊義務人在執行人員查封時，負責人立即大吐苦水說真的不是惡意不繳稅費，只是近 1 年多來大陸團客減少，整體旅遊市場不景氣，公司營運嚴重受到打擊，希望政 府能提出一些振興國內旅遊的方案，讓遊覽車業者能趕快結束寒冬，他並當場先繳納新臺幣15 萬元，另就尚欠 100 餘萬元稅費辦理分期並提供相當擔保，且允諾只要公司營運 好轉一定儘速繳清分期款項。

另外，此次專案強力執行滯欠汽、機車燃料使用費及罰鍰案件的義務人數有2萬0374人，累積待執行金額約6050萬餘元，預計可清償 321 萬餘元，執行成效約 5.32％，已獲得初步的成效。

(中時電子報)