大三生自製「宵夜推車」宿舍內叫賣零食爽賺14K

2018年01月16日 16:21 中時電子報 林郁庭

饒承波一個月的銷售額約有2萬多人民幣，利潤大約3000元（約台幣1.4萬元）。（圖/翻攝自梨視頻）

瓜子飲料泡麵！大學生宿舍推車叫賣(影/YouTube/John M. Bullock)

江西南昌大三生饒承波有生意頭腦，他主要參考了火車上的零食推車，自製零食小推車，在宿舍裡做起了販售「零食、飲料、泡麵」的生意。生意夯的時候一小時可以賣700餘元（約新台幣3200元），月銷售額的淨利可達約新台幣約1萬4000元。

據《梨視頻》報導，饒承波晚上在江西南昌大學的男子宿舍走廊推著零食推車叫賣，許多同學聽到了紛紛從房裡出來購買各式各樣的零食與飲料。饒承波說：「前先日子天氣特別冷的時候，大家都不願意出門，那時就是生意賣得最好的時候，一小時就賣出700餘元」。

雖然這一項生意讓饒承波一個月的銷售額約有2萬多人民幣，利潤大約3000元（約台幣1.4萬元），但也因為每天需要花很多時間整理貨物，因此有一點耽誤了自己的學習，因此饒承波表示，「下學期就不打算做了，我未來的話也想做一家食品公司，因為個人對食品方面是特別感興趣的。」

超另類校內打工引起網友熱烈討論，有人打趣「你這讓我們送外賣的情何以堪！」、「大學創業好地方」、「我之前有想這樣幹過，但一進貨商品全進我肚中了」。也有網友看了表示羨慕，「我們學校不讓這樣賣，會沒收的」。

(中時電子報)