婦罹乳癌二期 賀爾蒙療法助她產子

亞大醫院一般外科主治醫師王銘嶼指出，近年來因醫療技術進步，乳癌治療選擇更多樣化，並可幫年輕患者保有生育功能。（林欣儀攝）

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台中市35歲張姓婦人，3年前剛結婚不久就發現罹患乳癌第二期，她為保有生育能力，經與醫師溝通，決定先接受半年化療、並服用停經藥，之後接受2年半的賀爾蒙療法，療程結束後順利受孕、產子，終於一圓當媽媽的夢想。

張婦3年前洗澡時，發現右側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌第二期，感到難以置信。亞大醫院一般外科主治醫師王銘嶼表示，近10年來台灣乳癌人數成長近2倍，其中以40至60歲族群為大宗，且隨著晚婚人口增加，罹患乳癌者常得面對抗癌與生兒育女雙重壓力。

王銘嶼指出，罹患二期以上腫瘤者，傳統上以化學治療為主，但約有3分之1至2分之1病人可能在接受化療後停經，若在療程中搭配使用停經藥物，藉以保護卵巢功能，可提供年輕乳癌患者生育的另一治療選項。

王銘嶼說，治療乳癌的藥物發展快速，除傳統化療，現在也有賀爾蒙療法，以張婦為例，她罹患的乳癌種類經篩檢為賀爾蒙受體陽性，透過化療、配合停經藥物，可完整保留卵巢功能，也幫助她在完成3年療程後順利懷孕生產。

王銘嶼強調，若患者不幸必須接受乳房切除手術，近幾年因乳房重建手術進步，更有新發展的內視鏡微創乳癌部分切除合併胃網膜自體脂肪瓣，可保留乳房外觀，讓患者不必因治療而喪失信心，也提醒30歲以上女性或直系親子曾罹患乳癌、卵巢癌者，應定期接受檢查。

(中時)

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