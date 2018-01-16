防範春節搶案 彰化田中警防搶演練登場

彰化田中警方16日金融機構防搶演練，員警模擬歹徒持搶搶銀行。（鐘武達攝）

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彰化田中警方防搶演練，過程逼真，模擬歹徒的員警被壓制在地上唉唉叫。（鐘武達攝）

農曆春節期間金融機構提存大量現金的民眾增多，卻往往成了歹徒犯案的目標，田中警方為防範未然，16日舉辦1場逼真的「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，希望提升員警反應與逮捕嫌犯的能力，也要強化金融機構員工與民眾的危機感。

田中警分局長鄭穎聰表示，警方在農曆春節期間加強金融機構守望，也提供護鈔服務，但民眾的危機意識才是最根本。更強調，彰化縣建置有雲端智慧系統，很容易就可以掌握犯嫌的行蹤，呼籲歹徒不要心存僥倖。

這場「防搶演練」，模擬蒙面歹徒闖進位田中鎮市區的台中銀行，先是鳴槍恐嚇保全與顧客不準動，接著要脅行員交出現款，得手後，迅速由同夥駕駛廂型車接應離開，被搶的行員 立即報案，警方即刻展開圍捕行動。

警方動員近20名警力追捕，透過尾隨通報，再由支援警力採取口袋戰術攔截，最後終於成功圍捕兩名持槍抵抗的嫌犯，壓制帶回偵辦。過程逼真，絕無冷場。

在彰化縣犯案，就是「全民公敵」！鄭穎聰表示，彰化縣警局率全國之先在2年前完成「車輛主動追緝系統」建置，全縣部署3395支車牌辨識攝影鏡頭，掌握涉案車輛的即時定位，透過雲端智慧系統連線隨時掌握嫌犯行蹤，近2年多來發生的強盜、搶奪案，歹徒幾乎都是無所遁形。

(中時)

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