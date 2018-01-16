影》王冠太重可扭斷脖子 英女王幽默憶加冕

2018年01月16日 16:57 中時電子報 喻華德

英國廣播公司（BBC）14日播出專訪女王伊莉莎白二世的1小時紀錄片《加冕典禮》（The Coronation），片中女王打開話匣子，回顧近65年前她稱為的「可怕的加冕典禮」。

英女王伊莉莎白二世紀錄片談《加冕典禮》

據《紐約時報》中文網15日報導，在接受王室記者採訪時，女王展示了「冷幽默」，她拿出當時戴的王冠，並且評論了這場儀式，將1953年的加冕儀式描述為「對25歲的她而言頗具挑戰的一天」。

乘坐鍍金馬車並不像想像中有趣

女王以「太可怕了」描述坐在金色馬車裡的感受。「只是在皮革上彈跳，不太舒服。僅能用步行的速度前進。馬無法走得更快，因為馬車太重了。」

典禮當日是從圍繞英國首都遊行開始，從白金漢宮(Buckingham Palace)到西敏寺(Westminster Abbey)，並中途在特拉法加廣場(Trafalgar Square)停頓。當被問到她是否在馬車裡待了很長一段時間時，女王乾巴巴地回答，「繞了倫敦半圈」。

王室記者布魯斯解釋：「英國的加冕典禮有一個傳統，如果君主滑倒或掉了東西之類的—實際上，理查二世(Richard II)在加冕典禮上睡著；在被抬回床上時，他的拖鞋掉了，所有人都把它看成是一個不詳的預兆。」

1953年伊莉沙白二世加冕典禮

皇冠對女王的頭而言太大太重

女王的父親喬治六世(George VI)在他1937年的加冕典禮上，也戴了同一頂帝國皇冠(Imperial State Crown)。

皇冠上鑲了2,868顆鑽石、17顆藍寶石、11顆綠寶石，以及上百顆珍珠。有傳言稱，其中有一顆被稱為「黑王子紅寶石」，據信亨利五世(Henry V)於1415年在阿金庫爾戰役(Battle of Agincourt)中佩戴過。皇冠本身就是一項挑戰，因此女王在加冕儀式前就練習戴著皇冠進行日常的生活，像是讀報或喝茶。

在加冕典禮之後，女王在大多數的議會開幕大典(state openings of Parliament)上都會戴著皇冠。在她的父親去世後，稍微地修改了皇冠，降低了穹，調整成更小、更具有女性氣質的皇冠，在此之前皇冠非常笨重。

「還好我和父親的頭形一樣。只要戴上皇冠，它就絲毫不動。」

皇冠重到可以扭斷脖子

女王提到，這頂皇冠迫使配戴著在演講時必須採用一種特定儀態。

「你不能低頭讀講稿；而是必須把稿子舉起來」，她說，「因為如果低頭，你的脖子就會扭斷；皇冠就會掉下去」。

圖為帝國皇冠，擷取自BBC預告片。（圖/BBC The Coronation）

皇冠上的珠寶曾經被藏在餅乾罐裡

皇冠上的寶石通常安放於倫敦塔，由武裝警衛看守。但出於安全考慮，這批寶石曾在第二次世界大戰中被藏在了溫莎城堡的餅乾罐中，以防落入納粹手中。

包括帝國王冠上的「黑王子紅寶石」在內，這些寶石都放在一個金屬盒中，按喬治六世的命令埋在了一個祕密出口下方。

女王的長袍被地毯卡住

女王的加冕禮服和長袍非常厚重，以至於當她走過教堂時，禮服和長袍都被地毯絨頭卡住。她表示「我完全動不了」。

哈特內爾和女王選擇了英國和英聯邦各地的特色圖案：加拿大的楓葉、巴基斯坦的麥穗、南非的荷花，還有英國玫瑰、威爾斯韭蔥、蘇格蘭薊和愛爾蘭三葉草。

鑽石、水晶、珍珠、紫水晶和玫瑰色的寶石閃亮地映襯著黃金和彩色的絲線。

6位裁縫耗費3,000小時才完成這套服飾。

女王曾拒絕邱吉爾主張電視直播

伊麗莎白為了加冕典禮準備了數月。起初她並不願意按首相邱吉爾(Winston Churchill)強烈反對以電視轉播。但最終她同意現場直播，使這次加冕典禮成為全球首例通過電視直播的重大事件。

現在回想起來，她說：「我想這可以算是一個君主生命的真正開端。」「這有點像是騎士制度的慶典和一種守舊的行事方式。我觀看過一次加冕典禮，也接受過一次加冕，這真的不同於尋常。」

(中時電子報)