跟監蒐證3天 海巡逮首件違規越界刺網漁船

2018年01月16日 16:38 中時 張穎齊

基隆市政府與海巡署聯手合作，查獲到首件違規跨界捕撈的刺網漁船，1艘八斗子籍的刺網漁船在彭佳嶼近岸500公尺內違法捕撈烏魚，經過海巡隊3天的跟監蒐證後，被依法查緝。（基隆市政府提供）

基隆市政府與海巡署聯手合作，查獲到首件違規跨界捕撈的刺網漁船，1艘八斗子籍的刺網漁船在彭佳嶼近岸500公尺內違法捕撈烏魚，經過海巡隊3天的跟監蒐證後，被依法查緝。（基隆市政府提供）

基隆市政府與海巡署聯手合作，查獲到首件違規跨界捕撈的刺網漁船，1艘八斗子籍的刺網漁船在彭佳嶼近岸500公尺內違法捕撈烏魚，經過海巡隊3天的跟監蒐證後，被依法查緝。（基隆市政府提供）

基隆市政府首創全國漁船刺網實名制，並在今年元旦上路，加強取締，未料13日即獲報首件違規刺網漁船，1艘漁船在彭佳嶼近岸500公尺內，以底刺網進行捕撈烏魚，經海巡隊跟監蒐證3天後，終於在16日凌晨查緝該漁船，並處3萬以上15萬以下罰鍰，同時不准該船在下一汛期從事捕撈烏魚作業申請。

市府日13接獲漁民舉報，有刺網漁船違規跨界捕撈烏魚，已違反「基隆市所轄海域刺網漁業採捕水產動植物及有關限制事宜」，便立即通報海巡署第二巡防區及基隆海巡隊加強查察，經連續3天持續監控下，已於16日蒐証查獲首件實名制違規施放流網漁船。

市府產發處指出，經查發現該漁船為八斗子藉兼營刺網漁船，是今年度核准於烏魚汛期從事經營刺網漁船，卻違規在彭佳嶼近岸作業，以底刺網包圍彭佳嶼的行為，捕撈烏魚，對於海域棲地影響甚鉅。

澳底海巡隊巡防艇於16日完成蒐證工作後，趁該漁船返回碧砂漁港時，並進行登檢時，立即請漁船船長說明，並依違規樣態依漁業法相關規定辦理。

產發處說明，市府自去年8月28日公告新制後，除規定3海浬內不得使用多層刺網外，另新增漁具實名制以及不得在基隆本島、基隆嶼及北方三島500公尺內海域從事刺網作業，經過4個月的宣導期後，自今年1月1日起正式取締。

針對刺網漁船違法的行為，市府將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並不再核准該船在下一汛期從事捕撈烏魚作業的申請，另外海巡單位也會加強查緝，並呼籲民眾若發現有違規船隻或海上無主刺網船隻，應向產發處及海巡單位通報。

(中時)