中華郵政預計年底推長照險

2018年01月16日 16:40 中時 陳祐誠

中華郵政預計今年第4季推出「長照險」，據了解，初步規劃讓16至50歲民眾購買，若是年老行動不便或生活不能自理，達給付條件者，可獲長期照顧一次給付保險金約30至50萬，每月再領小額保險金。壽險處長邱鴻恩表示，中華郵政希望讓民眾負擔少，但也能為養老做準備，至於相關費率、年齡、保額，仍在精算中。

邱鴻恩指出，中華郵政過去是以6年期儲蓄險為主，但金管會不鼓勵這種短期人壽保險，尤其到2025年，我國超過65歲以上的人口將達2成，因此將推出長照險。他說，中華郵政適用簡易人壽保險法，配合政府長照政策，設計適合銀髮族的養老險種，與以往儲蓄型簡易人壽保險不同，長照險將朝低保費、高保障方向設計。

邱鴻恩說，民眾只要購買任一的郵局主險，包括生存險、死亡險等，就可以用附約的方式購買長照險，以較低保費讓多數人有能力購買，集眾人的力量，讓有需求者得到保障。

根據中華郵政規劃，長照險將設定不同條件的分級給付，例如吞嚥困難、無法行動、生活無法自理等，將有不同保額給付，給付內容除了長期照顧一次給付金約30萬到50萬元外，每月還會有長期照顧分期保險金。邱鴻恩強調，費率、年齡、保額等，仍由內部精算中，預計年底才提出。

中華郵政統計，目前中華郵政保戶約有260萬件，保額超過9000億元，平均每個保戶投保金額為37萬元。邱鴻恩表示，中華郵政受限法規有保額限制，但中華郵政據點多且深入偏鄉，對於協助政府在偏遠地區建構社會福利，將發揮很大幫助。

(中時)