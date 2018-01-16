JCB搶推春節刷卡優惠 台灣虎航機票獨家折扣 百貨購物好禮大方送

2018年01月16日 16:47 工商 張佩芬

春節為國人出國旅遊旺季，許多人也會趁著年終大採購犒賞自己，JCB國際組織為搶攻農曆年刷卡商機，特推出台灣虎航機票年度購票優惠，及百貨商場購物滿額禮等多項優惠，讓JCB持卡人無論規劃年節出遊或逛街辦年貨，都能越刷越划算，開心過好年。

隨著元月以來台幣強勢日圓狂貶，2018再度掀起一陣國人赴日旅遊的高峰！為滿足精打細算的持卡人，JCB國際組織首度與台灣虎航攜手推出刷卡購票優惠，即日起至2019年1月14日止，持卡人於台灣虎航官方網站之JCB持卡人專屬購票網頁，使用JCB卡購買日本航線之來回機票，即可享1人9折、2人以上85折之購票優惠。

台灣地區JCB持卡人獨家加碼!即日起至2018年2月14日，購買台灣出發之日本航線雙人以上來回機票，再加碼贈送回程15公斤託運行李，限量1300名。

針對計畫到關西旅遊的持卡人，JCB國際組織即日起推出「JCB聰明遊關西」系列短片，以生動有趣的方式介紹JCB卡今年度於日本關西地區的各項刷卡福利，讓持卡人從落地日本開始就能享受多項購物、交通和觀光優惠，持卡人可到JCB官網觀看。

春節年終獎金入袋，各百貨商場也祭出多項好康吸引消費者採購，JCB國際組織特與MITSUI OUTLET PARK 林口、京站時尚廣場、漢神百貨/漢神巨蛋共同推出刷卡獨享滿額禮活動，讓JCB持卡人在年末採購旺季能買愈多賺愈多：

1月24日起至2月28日止，持JCB卡於MITSUI OUTLET PARK 林口當日刷卡消費達新台幣5000元以上，即可憑三新奧特萊斯股份有限公司發票與簽單兌換林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城團體電影優待票2張，限量3100份。

2月1日起至3月31日止，JCB持卡人於京站時尚廣場刷卡消費滿3000元以上，即可兌換Q Square現金禮券200元，限量7500份。

2月16日起至3月16日止，持同一卡號之JCB卡，於漢神百貨/漢神巨蛋 購物廣場，單店當日單筆消費滿2800元以上，即可兌換哆啦A夢耐熱玻璃水壺杯組1份，兩館限量各500份；當日累積消費滿8000元以上，則可兌換漢神商品券600元，兩館限量各900份。每張卡於漢神百貨/漢神巨蛋購物廣場各有一次機會可擇一贈品兌換。

面對即將到來的農曆年以及228連假檔期，JCB國際組織就要讓JCB持卡人國內、國外盡享優惠、刷卡好康享不完！

以上活動之時間以及詳情內容、使用條件請見JCB活動網頁：www.jcb.tw

(工商)