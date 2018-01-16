被譽1％奇蹟的日本和牛是它！2月來台限量「究極之宴」快搶位

2018年01月16日 16:49 中時 何書青

烤物柿安牛菲力網燒不需任何調味就有豐腴滑嫩、肉汁甜美的美味。（台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店攜手日本柿安百年壽喜燒，推出「神譽1％奇蹟『柿安牛』究極之宴」。（台北晶華酒店提供）

日本和牛漢堡排丼飯。（台北晶華酒店提供）

壽喜燒日本和牛丼飯。（台北晶華酒店提供）

爐烤日本和牛丼飯。（台北晶華酒店提供）

去年9月中旬台灣宣布日本和牛解禁以來，台灣饕客反應熱烈，台北晶華酒店推陳出新延續熱潮，請到日本以養殖頂級牛種聞名的柿安集團來台，2月9日至2月11日在酒店內的三燔本家打造「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」，以傳承百年的壽喜燒為料理主軸，由柿安料理長村石浩司親自操刀，展現日本別府最高規格的親奉料理，包括前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等9道品項，每套1萬5800元，含4款頂極酒，每場限定20人，即日起就能訂位。

在這套盛宴中，以烤物柿安牛菲力網燒最讓人驚艷，料理長將稍有厚度、油花分布均勻柿安牛肉置於網架上透過備長碳上直接碳烤，不需任何調味，即完成這豐腴滑嫩、肉汁甜美的和牛極品；鍋物柿安牛壽喜燒則是使用柿安傳承了約150年的壽喜燒醬汁、以特製的壽喜燒專用鍋進行烹調，溫潤醇厚的滋味，鹹香中帶有質感十足的貴氣。

這次獨家引進柿安牛最珍貴的菲力部位，僅佔一頭牛的0.1%，此部位大理石油花分佈均勻完整，肉質軟嫩的程度以筷子輕夾便可夾斷，稀有珍貴的美味令人難忘，饕客可別錯過。更特別的是，餐後還會送上柿安牛證書，證書內除了詳細記載所食用的和牛祖譜外，也有以牛鼻用印、象徵日本代代相傳、嚴守正統專業的美味標記。

柿安是日本數一數二的餐飲集團，成立至今已有近150年歷史，旗下除擁有涮涮鍋、壽喜燒、和風甜點品牌口福堂等餐廳外，最知名的還是自營飼養神譽1%奇蹟的和牛品牌「柿安牛」。養殖柿安牛的牧場位於日本三重縣北勢地區，是往返大阪與名古屋之間的重要交通要道，東臨延伸至太平洋的伊勢灣，西有鈴鹿山脈、紀伊山地等高山環繞，擁有清澈山泉水質與潔淨空氣的優良環境飼育牛隻。

屬於黑毛品種的柿安牛就是在此進行飼育，自幼以發酵過的飼料、玉米餵養，在柿安指地牧場專家團隊的悉心照料之下成長，經過檢定為A5等級後，即稱之為「柿安牛」。柿安牛全年產量約50頭，佔全日本相同等級和牛總量5000頭的1%，擁有甜美肉質和獨特豐腴香氣，因此又被頂級和牛界譽為「1%的奇蹟」。

此外，2月9日至2月28日位於酒店1樓的azie，也加碼推出以柿安牛製成的壽喜燒日本和牛丼飯、日本和牛漢堡排丼飯，與爐烤日本和牛丼飯，價格自480元至880元不等。

(中時)