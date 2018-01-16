《教父》與007綜合體 《黑豹》未演先轟動

2018年01月16日 16:46 中時 潘鈺楨

漫威電影2018開春鉅片《黑豹》(Black Pather) 改編自漫威漫畫旗下同名作品，在英雄內戰之後，帝查拉(查維克博斯曼 飾)返回擁有先進科技卻與世隔絕的瓦干達接下王位，捲入一場波及瓦干達全國甚至全世界安危的巨大紛爭中，帝查拉身為國王和黑豹的勇氣和能力將受到嚴峻的挑戰。

在《美國隊長3：英雄內戰》中，黑豹曾短暫露面，並憑藉著超乎常人的矯健的身手，成為內戰中最亮眼的角色之一，引起了全球觀眾的強烈好奇心，也讓《黑豹》這部與眾不同的超級英雄電影未演先轟動。

《黑豹》肩負《復仇者聯盟3：無限之戰》前最後一塊拼圖的重責大任，也讓全球觀眾與媒體更加好奇這部電影的風格。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）曾表示：「《黑豹》電影裡的瓦干達遺世獨立，保有傳統的非洲元素，並擁有豐富的釩合金礦藏，同時也是製造美國隊長盾牌的材料，讓這裡成為漫威世界中技術最先進的國家。瓦干達不僅有黑豹，更有皇室護衛隊、流亡者等充滿魅力的角色。《黑豹》將結合文化與科技，打造出一個真正前所未見的世界。」

對此，執行製片內特摩爾 (Nate Moore) 也曾透露《黑豹》不會是任何傳統的英雄類型電影，它是一場圍繞著國際間諜戰與龐大的家族權力鬥爭，就像是《教父》與007的綜合體。為了打造讓人耳目一新的《黑豹》，漫威找來曾執導《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》的新銳導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler)，希望年僅31歲的年輕導演能為這個與眾不同的電影注入不同的新鮮活力。

導演萊恩庫格勒則認為，黑豹來自非洲瓦干達，他的故事圍繞著政治角力、諜報較勁、家庭紛爭和領導國家的壓力，他經歷了一個人能承擔的最大責任，獨特的背景是他與其他超級英雄最大的不同，更是黑豹這個角色的迷人之處。萊恩庫格勒更表示拍攝《黑豹》之時，他不但遠赴非洲勘查，還參考了許多70年代犯罪驚悚電影和小說，特別是早期的007系列電影，就是為了完全呈現《黑豹》裡充滿異域風情與捲入全球政治風暴的緊繃氛圍，再創超級英雄電影的全新境界。

電影將於2月13日在台上映，台灣《黑豹》預售也將於2月2日周五開始，在威秀、國賓、秀泰、美麗華、新光、華威等影城，預購《黑豹》電影票2張，不限票種，即可獲得黑豹全球限量款魔術頭巾 「王者英雄多功能釩合巾」，一共三組顏色 ( 英雄黑/ 霸氣橘/ 科技藍)，限量供應，詳細開賣時間與活動辦法以各影城官網公告為主。

(中時)