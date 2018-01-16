皇馬不加薪 C羅不爽想走人？

2018年01月16日 16:49 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「巴西隊長」內馬（Neymar）去年以創世界紀錄的轉會費加盟法甲巴黎聖日耳曼，「阿根廷隊長」梅西（Lionel Messi）也獲得母隊巴塞隆納續約加薪，現任世界足球先生C.羅納多（Cristiano Ronaldo）想加薪卻未獲皇家馬德里回應。西班牙《阿斯報》報導C羅私下抱怨「不如歸去」，想回到前東家英超「紅魔」曼聯。

然而，來自曼聯內部的消息則表示，對於C羅想回紅魔的傳聞存疑，認為這位葡萄牙球星只是為了拉抬身價，想給皇馬施壓，才扯到前東家曼聯。

C羅是在2016年11月簽下目前的新約，直到2021年才到期，但他當時就已強調，這不會是自己球員生涯的最後一份合約。

阿斯報指出，在去年夏天C羅幫助皇馬衛冕歐冠金盃之後，俱樂部主席佩雷斯（Florentino Perez）就曾承諾替他換約加薪，卻一直沒有下文。

結果眼看內馬、梅西愈賺愈多，C羅在去年12月世俱盃決賽替皇馬攻入致勝球後，也忍不住「提醒」高層：「我想加薪，但這件事不是我說了算。」最近又跟皇馬隊友訴苦，想在這個球季後離開馬德里，回到曼聯繼續職業生涯。

不過C羅現在爭加薪，也有些一廂情願，畢竟他在西甲陷入皇馬生涯的最低潮，本季迄今只進4球，也使尋求衛冕的皇馬暫居西甲第4名，落後獨走的死敵巴塞隆納達19分之多。

皇馬上周末0比1不敵比亞雷阿爾，C羅又已連3戰熄火，包括《馬卡報》都質疑總教練席丹（Zinedine Zidane），為何C羅發生那麼多難以置信的失誤，還是可以周周先發。如果C羅不趕快找回進球威力，很難期待高層實現加薪承諾。

(中時電子報)