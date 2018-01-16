凱特溫絲蕾嘆快崩潰 拍這部電影像是「爬50座高山」

2018年01月16日 16:53 中時 潘鈺楨

伍迪艾倫第48部作品《愛情摩天輪》，凱特溫絲蕾在片中挑戰一個在婚姻中掙扎，遇到真命天子後卻情慾大解放的餐廳女侍，而這個情緒超複雜的角色卻讓演技已達巔峰的凱特差點崩潰，連戲劇指導都過來給她一個大擁抱。

之前凱特溫斯蕾才攀登加拿大高峰演完山難電影《絕處逢山》，坦承自己不太容易從角色中走出來的她認為《愛情摩天輪》困難度就像是爬了50座高山，但演出了所有演員夢寐以求的角色，就像是完成一場不可能的任務！

凱特溫絲蕾在母親過世前幾個月剛好接下《愛情摩天輪》，因此幾乎每天都打電話問候母親同時報告拍戲進度，而影后的母后也是伍迪艾倫的忠實粉絲，所以凱特溫絲蕾更慶幸自己能夠有機會與伍迪艾倫合作。

直言自己最愛演的就是不害怕暴露個性缺點的角色，凱特溫絲蕾從影以來都是挑戰這些高難度的主角人物，從《為愛朗讀》為了掩飾自己不識字的女子成為納粹劊子手，為她贏回一座奧斯卡；《真愛旅程》則是一個想要到巴黎追求夢想的家庭主婦，偏偏丈夫遲遲不肯離職成就她的願望，也讓她拿下了一座金球獎影后頭銜。這次為了演出《愛情摩天輪》她變成鬱悶焦慮的女人，在海灘遇到了年輕帥氣的大賈斯汀一心想與他私奔，卻沒想到半路殺出毫不知情的老公女兒與大賈斯汀一見鍾情，讓她傷心欲絕。

電影敘述50年代紐約康尼島，一心眷戀逝去演藝生涯的吉妮(凱特溫絲蕾飾)，被迫改嫁遊樂園管理員漢普帝(吉姆貝魯西飾)，卻無法融入他熱愛的釣魚和棒球賽生活。直到某天她遇見了熱愛文學、戲劇的年輕帥氣救生員米奇(賈斯汀提姆布萊克飾)，兩人的情慾一發不可收拾。但萬萬沒想到漢普帝五年沒碰面的女兒(朱諾坦普飾)，為了躲避黑道老公的追殺前來投靠，更與米奇兩人一見鍾情，而吉妮的縱火狂小兒子也到處闖禍，這一切都讓她內心充滿不安與忌妒，究竟這糾纏不清的三角戀情該如何找到出口。電影19日在台上映。

(中時)