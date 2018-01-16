汪東城閃電認戀藤井莉娜？強調「不是愚人節」

汪東城疑和藤井莉娜公開戀情。（圖／取自汪東城微博）

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中時電子報
汪東城強調「不是愚人節」。（圖／取自汪東城微博）
汪東城曾在愚人節分享和藤井莉娜合照。（圖／取自汪東城微博）
網友驚訝回應汪東城貼文。（圖／取自汪東城微博）
辰亦儒疑證實汪東城新戀情。（圖／取自辰亦儒微博）
汪東城疑似認戀。（圖／中時資料照片）

前偶像團體飛輪海成員汪東城13年前演出《終極一班》爆紅，曾因《惡作劇2吻》和烏克蘭名模瑞莎傳出緋聞的他，今(16日)下午在微博曬出疑與日本名模藤井莉娜合影，曖昧說：「今天⋯終於不是愚人節了」，遭網友質疑是公開戀情，但對此汪東城暫未回應。

隨著前隊友吳尊娶妻生子，今年36歲的汪東城多年前談到家庭觀，也坦言不抗拒閃婚生子，但仍未有公開女友，今汪東城突然分享和一女貼臉模糊合影，強調「不是愚人節」疑似認戀，而許多網友從該女臉上的痣和五官特徵，猜測女主角就是日本名模藤井莉娜。

愛在微博逗粉絲的汪東城，2013年4月1日就曾曬出和日本名模藤井莉娜合影，當時他開玩笑說：「終於有機會對她說了，她也答應了，祝福我們吧」，隔天才解釋：「愚人節快樂」，今又分享疑和藤井莉娜合照疑似公開戀情，引來大批粉絲心碎，紛紛說：「公布戀情了？祝福」、「現在心情很複雜，一直都說如果你有女朋友了我會真心祝福你，但真到這一天真的是惘然若失」。

而汪東城PO文後，郭品城隨即轉發說：「離開我是對！祝你幸福⋯⋯⋯」，辰亦儒也表示：「保鮮肉三兄弟的另兩位等著當你的伴郎」，疑似證實好兄弟要結婚了，引發網上熱烈討論。

(中時電子報)

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