連恩尼遜發功！ 《疾速救援》票房全球第5

連恩尼遜在《疾速救援》裡，有驚心動魄的追逐戰。（龍祥提供）

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由好萊塢男星連恩尼遜主演新片《疾速救援》，上周末於台美同步上映，台灣不但勇奪該周新片票房冠軍，全球票房更是名列前茅，排名高居全球第五，放眼亞洲更是「台灣NO.1」！

《疾速救援》於台美引起一片好評聲浪，各家媒體及影評人紛紛大力盛讚。美國ABC電視網先是給予了超高評價：「難以預料的高潮迭起，讓觀眾全程屏息！」福斯電視網則以「電影絕妙的融合動作與懸疑元素」、「連恩尼遜再次完美出擊」力薦觀眾進大銀幕觀賞。

《疾速救援》是連恩尼遜與《狙擊陌生人》、《空中救援》西班牙鬼才導演豪梅寇勒特瑟拉第4度合作。兩人在受訪時透露，對方讓自己很安心，不需過多的言語討論就能知道對方的想法，而就在外媒記者要兩人給對方評分時，導演給予連恩尼遜100分滿分的超高評價，而當記者訪問連恩尼遜時，連恩則俏皮的「只」給導演95分，讓現場記者哄堂大笑，可見已合作多次的兩人，交情好到可以互開玩笑。

《疾速救援》劇情描述保險公司經理麥可（連恩尼遜 飾）搭乘通勤列車下班途中，遇見了神秘的陌生女乘客喬安娜（薇拉法蜜嘉 飾）。喬安娜聲稱想請麥可幫忙找出列車上的一名「不速之客」，並且願意提供他豐厚的報酬。麥可雖然覺得她行徑可疑，但仍同意協助。然而隨著愈發深入案件，麥可也逐漸發現自己正身陷一場致命陰謀佈局之中，他被迫展開驚心動魄的追逐戰，並終結這輛列車即將發生的厄運！電影現正上映中。

(中時)

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